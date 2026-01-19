A pesar de sus dos primeras derrotas ante Independiente de Avellaneda y Unión de Santa Fe, ambas por 2-1, en Alianza Lima no se habían encendido las alarmas y estaban convencidos de que poco a poco los resultados iban a empezar a darse. Así pues, en un trámite intenso y muy cambiante, los íntimos vencieron por 3-2 a Colo Colo y tuvieron su mejor presentación en su participación en la Serie Río de La Plata.

Más allá del resultado positivo, en la interna del conjunto victoriano valoraron el mejor funcionamiento colectivo del equipo y que poco a poco van plasmando mejor la propuesta que busca consolidar Pablo Guede. La presión complicó a Colo Colo, hubo mejor compresión en cada línea y se generaron acciones de peligro; eso sí, defensivamente aún hay tareas pendientes.

Para el propio Guede, el inicio del encuentro fue de análisis y evaluación, manteniendo el orden y buscando capitalizar las acciones ofensivas, tal como sucedió en el 1-0 parcial anotado por Paolo Guerrero –Luis Ramos y Alan Cantero anotaron los otros tantos de la noche–. “El primer tiempo sirvió mucho para trabajar el orden defensivo, el repliegue y el esfuerzo colectivo. Luego pudimos encontrarnos mejor en ataque”, apuntó en conferencia de prensa.

El director de técnico de 51 años, que también dirigió a Colo Colo en su paso por el fútbol chileno, reconoció que, si bien hubo mejores sociedades en ataque, hay mucho por hacer para que las incursiones ofensivas se den más naturales. “Nos costó los primeros 15 minutos, pero es normal. Pudimos llegar tanto por dentro como por fuera, esa es la idea y eso requiere trabajo”, acotó.

Alianza Lima registró dos derrotas y un triunfo durante su pretemporada en Uruguay. (Foto: Serie Río de La Plata)

En esa misma línea, reafirmó que sus jugadores tienen que comprometerse con la premisa de presionar inmediatamente se pierde el balón, y replegar todos si así lo pide la jugada. “Cuando perdamos la pelota debemos presionar. Si no podemos, tenemos que replegar los once jugadores. Para poder arriesgar en ataque, primero debemos estar sólidos atrás”, añadió.

Pablo Guede sabe que se viene la ‘Noche Blanquiazul’ frente al Inter Miami y el debut en la Liga 1 2026 con una difícil visita a Sport Huancayo, por lo que seguirá trabajando a doble turno para que su plantel llegue en la mejor forma posible. “Sabemos que los errores se dan por el estado físico actual de los jugadores, la cabeza piensa de una forma y las piernas responden de otra, pero seguimos creciendo”, aseveró.

Alianza Lima terminó su pretemporada en Uruguay y ahora la continuará en Lima. (Foto: Serie Río de La Plata)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer pro 3-2 a Colo Colo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Inter Miami, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la ‘Noche Blanquiazul’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Latina TV, canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Win TV, además de su versión digital en su página web. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de las plataformas de Depor.

TE PUEDE INTERESAR