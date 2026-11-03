Con 25 puntos en 14 partidos disputados, Alianza Lima está a seis de los líderes Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con 31. A falta de tres duelos por jugar, los íntimos no dependen de sí mismos para llevarse el Torneo Clausura y necesitan que los de arriba se caigan para llegar con chances a la última jornada. Precisamente por eso este martes no pueden darse el lujo de tropezar en casa ante Cienciano.

Este encuentro clave exige que Alianza Lima esté con su plantel al 100%, por lo que en las últimas horas Pablo Guede recibió la noticia de que podrá contar con dos futbolistas que quedaron al margen de los dos partidos previos por problemas físicos. Así pues, se espera que sean titulares esta noche contra el ‘Papá’.

El primer recuperado es Esteban Pavez, quien no juega desde el 17 de octubre cuando fue sustituido en el entretiempo del 3-1 sobre Atlético Grau. El chileno sufrió un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho, el mismo que lo dejó fuera de los partidos contra el CD Moquegua y Sporting Cristal. No obstante, ya está recuperado y estará en la convocatoria frente a Cienciano.

Esteban Pavez regresó a la convocatoria de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

Otro que salió lesionado en el mismo enfrentamiento con los ‘Albos’ fue Mateo Antoni, quien sufrió una molestia en la rodilla y también se perdió dos partidos por precaución. Con su recuperación confirmada, queda en manos de Pablo Guede considerarlo como titular ante los cusqueños o guardarlo como pieza de recambio.

Finalmente, uno que en su momento generó ciertas dudas fue Jairo Vélez, pues pese a haber anotado el 1-1 parcial ante Sporting Cristal, no volvió al campo en el etapa complementaria. Sin embargo, la situación no fue tan grave como se presumía y no tendrá inconvenientes en arrancar frente a los de Horacio Melgarejo.

En Alianza Lima quieren ganar el Torneo Clausura para salir campeones nacionales de manera automática, pero saben perfectamente que la derrota a manos de Sporting Cristal cambió el panorama y ahora dependen de otros resultados para seguir soñando. De no ser así, esperarán en la final a su rival en los play-offs de la Liga 1 2026.

Mateo Antoni se perdió los dos últimos partidos con Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Cienciano, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, está programado para este martes 3 de noviembre desde las 8:00 p.m. Este duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Cienciano?

En cuanto a la transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Cienciano, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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