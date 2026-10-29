El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, hizo un balance de la derrota por 3-2 ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo. El entrenador argentino reconoció que a su equipo le faltó contundencia para aprovechar las ocasiones de gol que generó y lamentó que el resultado se definiera en los últimos instantes. No obstante, aseguró que el plantel blanquiazul tiene la capacidad de levantarse rápidamente ante los momentos adversos.

Por otro lado, al ser consultado sobre el intercambio de palabras con Hernán Barcos durante el encuentro, el estratega restó importancia al episodio y señaló: “Cosas de futbol quedan ahi, no pasa nada. Calenturas del partido”.

¿QUÉ DIJO DEL 3-2 ANTE CRISTAL?

Al referirse al desarrollo del compromiso, Guede destacó la intensidad y la paridad del enfrentamiento, aunque reconoció que Alianza Lima no supo capitalizar sus oportunidades y terminó pagando caro un error en la última jugada.

“Fue un partidazo de tú a tú. En el segundo tiempo salimos más a controlarnos que a atacarnos, no pudimos marcar en situaciones claras y en la última por un error nuestro terminamos perdiendo. Creo que fue un buen espectáculo, pero duelo perder perder en el último minuto después de todo el esfuerzo que habíamos hecho”.

En esa misma línea, el entrenador consideró que el empate habría sido un resultado más acorde con lo mostrado por ambos equipos, pero reconoció que la falta de efectividad terminó marcando la diferencia.

“Tuvimos para concretar alguna situación en ambos tiempos, el empate era lo justo, pero la justicia en el fútbol no existe. (...) Generamos situaciones, pero no tuvimos la tranquilidad para rematar el partido, hay que seguir trabajando”.

¿CÓMO AFRONTARÁ EL CIERRE DEL CLAUSURA?

Con nueve puntos todavía en disputa, el entrenador de Alianza Lima dejó en claro que su equipo no cambiará la metodología de trabajo y buscará sumar la mayor cantidad de unidades posibles en las tres jornadas restantes.

“Tenemos que seguir como venimos hasta ahora, tenemos que seguir trabajando partido a partido, quedan 9 puntos por disputar, tenemos que llegar a lo máximo de puntos que podamos”.

Además, Guede resaltó la fortaleza anímica de su plantel y aseguró que la derrota no modificará el compromiso del grupo para afrontar el tramo final del campeonato.

“Si algo tiene este grupo es que no se cae, y ante la adversidad se repone muy rápido. A trabajar mañana, no vamos a bajar los brazos hasta el último”.

¿QUÉ PASÓ CON ERYC CASTILLO Y JAIRO VÉLEZ?

Finalmente, el técnico argentino explicó los motivos que llevaron a Eryc Castillo a abandonar el campo de juego y también se refirió a la situación física de Jairo Vélez, quien fue sustituido durante el entretiempo.

“Estaba enfermo, ahogado, se mareó en el primer tiempo, lo iba a sacar a los 10′, él no podía seguir, estaba mal. Jairo (Vélez) tiene un golpe tremendo en la rodilla”, sentenció en conferencia de prensa.

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