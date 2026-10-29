A pocas horas para el partido frente a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, se pudo conocer una información respecto a la postura de Alianza Lima en caso le toque disputar una hipotética final en los play-offs por el título nacional. ¿Se avecina una terna arbitral extranjera para dirigir los partidos definitorios de la Liga 1 2026?

Como se sabe, Alfredo Arosemena, gerente general de Alianza Lima, afirmó en una entrevista con El Comercio que en caso llegar a una definición por el título, solicitará árbitros extranjeros, tanto de campo como en el VAR, además de la tecnología goal line para definir si el balón cruzó la línea de gol o no.

En ese sentido, según informó RPP Noticias, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ha tomado conocimiento de esta posición de Alianza Lima y, de no mediar inconvenientes, aceptarán el pedido. Independientemente de que sea el club íntimo, la entidad también está dispuesta a dar el visto bueno si el pedido lo hace otra institución.

Alianza Lima apunta a pedir terna extranjera para una hipotética final en la definición por el título de la Liga 1 2026. (Foto: Alianza Lima)

Si el equipo rival no acepta que haya terna arbitral extranjera en estos partidos, la CONAR solo habilitará esta excepción para encuentro de local del conjunto solicitante, en este caso, Alianza Lima. Eso sí, el cuadro que haga el pedido deberá asumir con los gastos correspondientes.

Hay que recordar que en estos momentos los victorianos todavía tienen opciones de ganar el Torneo Clausura y salir campeones de manera automática. Pero si no lo consiguen, es casi un hecho que asegurarán su pase a la final y esperarán al vencedor de una hipotética semifinal.

No sería la primera vez que árbitros extranjeros asumen esta responsabilidad en una definición de la Liga 1, pues la última vez fue el 15 de diciembre de 2019, cuando el argentino Patricio Loustau dirigió la final de vuelta entre Alianza Lima y Deportivo Binacional. En el VAR estuvieron el colombiano Nicolás Gallo y el chileno Piero Maza.

Patricio Loustau fue el último árbitro extranjero en dirigir un partido de la Liga 1. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo se jugarían los play-offs de la Liga 1 2026?

Si finalmente la Liga 1 2026 llegase a definirse a través de los play-offs, las semifinales se jugarían de la siguiente manera: la ida se disputaría entre el 28 o 29 de noviembre, mientras que la vuelta entre el 3 o 4 de diciembre.

Una vez se defina al ganador de la semifinal, este se enfrentaría al club que esté esperando en la final en las siguientes fechas: la ida sería el 8 de diciembre, mientras que el compromiso de vuelta está previsto que sea el 13 del mismo mes.

El escenario cambiaría si es que la definición por el título obvia las semifinales y solo se da entre dos clubes clasificados a la final. En ese sentido, el panorama sería así: la ida estaría pactada para el domingo 29 de noviembre, y la vuelta para el domingo 6 de diciembre.

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