La polémica por los reclamos arbitrales en la Liga 1 generó dudas sobre una posible sanción para Pablo Guede y Miguel Rondelli. Ante las consultas y la difusión de información sobre el tema, la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) publicó un comunicado para aclarar la situación de ambos entrenadores.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó que la Comisión Disciplinaria no ha abierto ningún proceso disciplinario contra el técnico de Alianza Lima ni contra el entrenador de FBC Melgar. De esta manera, descartó que ambos se encuentren bajo un procedimiento de este tipo.

Asimismo, la LFPP precisó que tampoco ha presentado ni presentará un reclamo contra ninguno de los dos estrategas. Con este pronunciamiento, la institución buscó frenar las versiones que circulaban sobre una posible intervención disciplinaria tras los recientes cuestionamientos al arbitraje.

El caso tomó relevancia luego de las declaraciones de ambos entrenadores en medio de la polémica arbitral que rodeó sus respectivos encuentros. Sus comentarios generaron diversas reacciones y dieron pie a versiones sobre posibles medidas por parte de las autoridades del fútbol peruano.

En ese contexto, el comunicado de la Liga fue claro al señalar que no existe un proceso disciplinario abierto contra Guede ni Rondelli. Por ello, hasta el momento, no hay una sanción anunciada contra ninguno de los dos técnicos por estos hechos.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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