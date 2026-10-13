La fecha 12 del Torneo Clausura finalizó hace un par de días, pero todavía se sigue hablando de lo sucedido en el Estadio Monumental, donde Universitario de Deportes rescató un empate por 2-2 frente a Melgar con un final dramático. La polémica llego después, cuando desde el conjunto rojinegro argumentaron que hubo una falta de Edison Flores sobre Matías Lazo previo al segundo gol de Alex Valera, provocando respuestas del lado de los cremas.

En medio de ese intercambio de palabras, Franco Velazco, administrador de la ‘U’, y Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, se alzaron como los nuevos protagonistas. “Hay primos hermanos en estos procesos concursales que tienen ambos clubes, tanto Melgar como Alianza Lima, y hay que crear otro término: chorro, pero ya chorro legal. Chorro legal es aquel que seguramente tiene un club con acreedores que no pagan las deudas para quedárselos toda la vida, ¿no? Y no devolvérselos a sus socios”, sostuvo el directivo crema.

Bettocchi, por su parte, no se quedó callado y dio sus descargos en una entrevista con Exitosa Deportes. “Lo que yo termino viendo es a alguien que está completamente fuera de lugar y completamente nervioso. En mi posición de gerente general y administrador del club, nunca voy a ponerme boca a boca o a decirle cosas al jugador o al entrenador de otro equipo”, apuntó.

Cuando parecía que esto iba a quedar ahí, un exfutbolista opinó al respecto y dejó su análisis de lo ocurrido: Reimond Manco. En la última emisión del programa Juego Cruzado, el exvolante valoró la tranquilidad con la que respondió Ricardo Bettocchi y cuestionó la forma de confrontar de Franco Velazco.

“Con estas declaraciones te das cuenta de quién es un administrador serio y quién es un administrador que vive del espectáculo y al que le gusta llamar la atención, quiere tener portadas”, sostuvo.

Franco Velazco es el actual administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario)

No solo eso, pues Manco señaló a Velazco como alguien que quiere parecerse a Jean Ferrari, exadministrador de la ‘U’, en lugar de tener su propio estilo para tratar este tipo de polémicas. “Muy bien lo que dijo (Ricardo) Bettocchi. (Franco) Velazco quiere ser (Jean) Ferrari. Crea tu propia historia, hermano. A Ferrari le salía bien, porque él toda su vida ha sido así”, aseveró.

Por el momento, si bien se habla de una posible sanción contra Miguel Rondelli, director técnico de Melgar, no existe un expediente disciplinario abierto contra el argentino u otro miembro de la delegación del cuadro arequipeño que estuvo en el Estadio Monumental. Veremos qué ocurre en los próximos días, con posibles réplicas de todas las partes involucradas en esta discusión.

Reimond Manco se retiró del fútbol profesional en el 2023. (Foto: Reimond Manco)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con Melgar, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 18 de octubre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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