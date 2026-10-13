Alianza Lima dio un paso importante en el Torneo Clausura 2026 al vencer por 2-1 a Cusco FC en condición de visitante. Tras el encuentro, Federico Girotti valoró los tres puntos y se refirió a la polémica por el gol anulado a Kevin Quevedo, una jugada que generó reclamos en el equipo blanquiazul.

El delantero argentino reconoció que fue un partido complicado, pero destacó la capacidad del equipo para sacar adelante el resultado. “Afrontamos un partido complicado donde tuvimos un inconveniente con el gol de Kevin (Quevedo), que estaba habilitado, pero pudimos conseguir un triunfo importante y debemos meternos de lleno en el campeonato que se puso lindo”, señaló.

La anotación invalidada también provocó la reacción de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo del club, quien cuestionó la decisión arbitral y calificó lo sucedido como un “escándalo”. Sin embargo, para Girotti, lo más importante ahora es dejar atrás la polémica y concentrarse en lo que viene.

Con el campeonato entrando en una etapa clave, el atacante considera que Alianza Lima debe mantener la regularidad para seguir escalando posiciones. El objetivo es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles y llegar con opciones de pelear por el Torneo Clausura hasta el final, y así evitar los play-offs.

“Puede ser que a algunos les moleste vernos arriba y sepan que nos estamos acercando, pero nosotros estamos tranquilos, debemos seguir ganando y continuar por este camino, hay que seguir”, sostuvo Girotti, confiado en el momento del equipo.

Federico Girotti registra cuatro goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)

Sus palabras reflejan la postura del plantel blanquiazul, que prefiere enfocarse en sus resultados antes que distraerse con las controversias. La victoria en Cusco representa un impulso importante, aunque el equipo sabe que todavía necesita sostener su rendimiento en las próximas jornadas.

Ahora, Alianza Lima deberá pasar la página y preparar su siguiente compromiso por el Torneo Clausura. Con los puntos en juego cada vez más importantes, el conjunto íntimo buscará mantener el paso ganador y continuar en la pelea por los primeros lugares.

Federico Girotti llegó a Alianza Lima proveniente de Talleres de Córdoba. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Cusco FC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 17 de octubre desde las 8:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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