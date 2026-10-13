Cuando inició la temporada, ni el más optimista hincha de Alianza Atlético imaginaba tener a su equipo peleando por el título nacional a estas alturas del campeonato. Sin embargo, a punta de trabajo y buen juego, los dirigidos por Federico Urciouli se colocaron como uno de los cuatro punteros del Torneo Clausura con 22 puntos, además de ubicarse séptimos en la tabla acumulada con 43 unidades.

El último triunfo por 3-1 sobre Sport Boys puso a los ‘Churres’ en una posición expectante en la recta final de la competición, por lo que hay una motivación extra para su próximo reto: recibir a Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche. En la interna saben que no es un partido más y ya están listos para afrontarlo como tal.

Uno de los que tomó la palabra previo a este encuentro fue Germán Díaz, volante de Alianza Atlético, quien el último fin de semana fue clave con una asistencia frente a la ‘Misilera’ y desde ahora apunta a no guardarse nada contra la ‘U’. “Si uno quiere lograr cosas importantes hay que esforzarse y ser protagonista en todas las canchas”, aseguró para las cámaras de Entre Bolas.

Germán Díaz tiene un gol y cuatro asistencias con Alianza Atlético en la temporada 2026. (Foto: Alianza Atlético)

Por motivos de seguridad, Alianza Atlético no podrá recibir a los cremas en el Estadio Campeones del 36, por lo que tendrán que mudarse al Estadio Mansiche para este importante compromiso. Al respecto, Díaz sabe que es posible que no sean del todo locales en Trujillo y comparó el escenario con lo que sucedió en el Torneo Apertura frente Alianza Lima.

“Va a ser especial porque por ahí vamos a ser más visitantes que locales; obviamente la ‘U’ es un club muy grande que tiene mucha gente, al igual que cuando jugamos contra Alianza Lima que había muchísima gente de ellos”, señaló.

En esa misma línea, el mediocampista argentino dejó en claro que Alianza Atlético no negociará su estilo de juego pese a estas circunstancias. “Nosotros buscamos ser protagonistas en todas las canchas: sea de local, en la altura o donde sea, y eso es lo que vamos a proponer”, explicó.

Finalmente, Germán Díaz valoró el respaldo que han tendido de Federico Urciuoli desde el primer día, pues ha sabido darle continuidad a todo el plantel y cada uno sabe el rol que le toca asumir en el equipo, lo que los ha potenciado positivamente para meterse entre los candidatos al título.

“Es un grupo muy joven, con muchos chicos que por ahí el año pasado no habían tenido demasiada continuidad. El ‘profe’ nos dio a todos mucha continuidad y confianza; nos sentimos bien con la idea y eso se ve reflejado en la cancha”, aseveró.

Universitario enfrentará a Alianza Atlético tras su agónico empate por 2-2 frente a Melgar. (Fotos: Paloma del Solar / GEC)

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

Universitario vs. Alianza Atlético se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Estadio Mansiche, está programado para las 3:30 p.m. en horario de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y siete horas más en España.

¿En qué canales ver Universitario vs. Alianza Atlético?

En cuanto a la transmisión del Universitario vs. Alianza Atlético, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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