La continuidad de Carlos Desio en Sport Boys quedó en suspenso. El entrenador argentino, que había avanzado en las conversaciones para renovar su contrato, ahora deberá esperar para conocer si seguirá al frente del conjunto chalaco en la temporada 2027, año en el que la institución celebrará su centenario.

De acuerdo con información difundida en Al Límite, las negociaciones entre el estratega y la administración del club quedaron paralizadas. Los últimos resultados del equipo no habrían convencido a los directivos de mantener el plan inicial, por lo que su permanencia ya no estaría asegurada para la próxima campaña.

Uno de los factores que influyeron en este cambio de escenario fue el rendimiento reciente de Sport Boys. El cuadro rosado perdió terreno en el Torneo Clausura y también quedó eliminado de la Copa de la Liga, luego de caer por un marcador global de 8-2 frente a Alianza Atlético en las semifinales del certamen.

La eliminación representó un duro golpe para las aspiraciones del equipo chalaco, que buscaba cerrar la temporada con opciones de pelear por un título. El resultado de la serie ante el conjunto sullanero terminó aumentando las dudas sobre el proyecto deportivo, pese a las expectativas que había generado durante algunos pasajes del campeonato.

Cabe recordar que la llegada de Desio había significado un impulso para Sport Boys después de un inicio de temporada complicado. El entrenador argentino consiguió mejorar el rendimiento del plantel y logró que el equipo compitiera con mayor regularidad, llegando incluso a posicionarse como uno de los protagonistas del Torneo Clausura.

Uno de los resultados más destacados de su etapa fue la victoria por 1-0 frente a Sporting Cristal, con la que Sport Boys puso fin a una racha de 19 años sin vencer al cuadro celeste. Aquel triunfo alimentó las expectativas de la hinchada rosada, que empezó a ilusionarse con la posibilidad de luchar por objetivos importantes durante el segundo torneo corto.

Pese al panorama actual, Carlos Desio todavía no está descartado para continuar en el cargo. La decisión definitiva se conocerá una vez que concluya la participación del equipo en la Liga 1 2026, mientras la administración evalúa el balance deportivo de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR