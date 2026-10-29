El tenso cruce entre Pablo Guede y Hernán Barcos habría continuado después del Alianza Lima vs. Sporting Cristal. Según información recogida por los periodistas presentes en el estadio Alberto Gallardo, el técnico blanquiazul habría esperado al delantero para encontrarse con él cuando ambos coincidieron en el camino de salida de los vestuarios.
El entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede le habría reclamado por las palabras que intercambiaron durante el partido a Hernán Barcos. El incidente generó momentos de tensión, con integrantes de ambos equipos, personal de seguridad y otras personas intentando separar a los protagonistas.
Si bien los periodistas de L1 Max precisaron que no presenciaron directamente el inicio del enfrentamiento ni pudieron ver los rostros de Guede y Barcos, señalaron que, según información recibida en el lugar, ambos volvieron a cruzar palabras tras el partido.
Recordemos que al minuto 67 del segundo tiempo hubo un primer encuentro verbal entre Pablo Guede y Hernán Barcos, donde tuvieron que ser separados por Luis Advíncula para que la discusión no llegue a más.