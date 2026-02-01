El empate 3‑3 entre Juan Pablo II y FC Cajamarca en Chongoyape dejó un partido cargado de emociones, goles y polémicas que marcaron la primera fecha de la Liga 1 2026. Desde el inicio, el encuentro mostró un ritmo intenso, con ambos equipos buscando imponerse en ataque y sin ceder terreno en defensa.

Hernán Barcos abrió el marcador para la visita, poniendo a prueba a la defensa local. Sin embargo, Juan Pablo II reaccionó rápidamente y Christian Cueva igualó de penal, desatando la euforia de los hinchas que presenciaban un verdadero ida y vuelta desde las gradas.

El arbitraje, no obstante, fue protagonista. Daniel Ureta sancionó tres penales durante el partido y, en un momento crucial, expulsó a Pablo Míguez tras revisar el VAR. Según varios expertos, la decisión generó controversia porque el protocolo del videoarbitraje solo permite analizar jugadas de tarjeta roja directa, no la acumulación de amarillas.

Esa situación desató la furia de Pablo Lavandeira, mediocampista uruguayo nacionalizado peruano, quien encaró al cuarto árbitro con un reclamo enérgico. “Vergüenza dan, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo, ninguno. Es vergonzoso, no puede estar pasando esto; el fútbol peruano se va al car… sino, vamos a ponernos las pilas”, expresó visiblemente indignado, reflejando el descontento de FC Cajamarca por las decisiones de la terna arbitral.

Pablo Lavandeira llegó a FC Cajamarca tras su paso por Alianza Lima. (Foto: FC Cajamarca)

A pesar de la tensión, el partido continuó con la misma intensidad. Juan Pablo II logró darle vuelta al marcador con goles de Adán Henricks y Martín Alaníz, mostrando carácter y capacidad de reacción en los últimos minutos del tiempo regular y el añadido.

Cuando todo parecía decidido, Hernán Barcos volvió a aparecer desde los 12 pasos en el minuto 107, sellando el empate definitivo 3‑3 y dejando un final agónico que mantuvo a la afición al borde del asiento hasta el pitazo final.

El resultado reflejó no solo el equilibrio en el terreno de juego, sino también el debate que rodea al arbitraje en el fútbol peruano. Entre goles, reclamos y decisiones discutidas, el partido se convirtió en un recordatorio de cómo cada acción dentro y fuera del campo puede cambiar la historia de un encuentro.

