Tras un cierre de temporada cargado de emociones, se confirmó otra salida de Alianza Lima. Lo que era un secreto a voces finalmente se cumplió. Pablo Lavandeira no entró en los planes de Pablo Guede, nuevo DT blanquiazul, y fue anunciado como nuevo futbolista de FC Cajamarca en el último fin de semana del 2025. De hecho, en Matute despidieron de manera emotiva a un futbolista que se ganó el corazón del hincha aliancista y ganó en 2022 el título nacional. A la par, el recién ascendido a la Liga 1 2026 anunció su contratación, en una gran movida en el mercado de pases para lo que será su debut en la máxima categoría.

Alianza Lima despidió a Lavandeira con el siguiente mensaje: “Cada etapa deja huella. Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del Club”. Por otro lado, FC Cajamarca hizo oficial su mensaje en sus redes sociales: “!Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Pablo Lavandeira! Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. lavandeira llega a la “Tierra del Cumbe” para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo. ¡FC Cajamarca es tu nueva casa, Pablo! Vamos juntos por la gloria".

La salida de Lavandeira marca el fin de una etapa en Alianza Lima con altibajos. Durante el 2025, el mediocampista vivió un año de contrastes; tras un inicio prometedor, sufrió una grave lesión (rotura de ligamentos cruzados) que lo mantuvo alejado de las canchas por aproximadamente siete meses. Su retorno oficial se produjo recién en noviembre, en la última jornada del Clausura ante UTC, permitiéndole despedirse de la hinchada íntima sin lograr el objetivo de ser Perú 2 en los play-offs, donde ingresó en los dos partidos ante Sporting Cristal.

En cuanto a su producción con la camiseta blanquiazul (sumando sus dos etapas), Lavandeira deja un registro destacado de 14 goles y 14 asistencias en 61 partidos oficiales. Su temporada más brillante fue sin duda la del 2022, donde se convirtió en pieza clave del equipo para la obtención del bicampeonato, registrando 13 anotaciones y siendo uno de los puntos más altos en el último título hasta ahora del cuadro de La Victoria.

Con un horror ortográfico, FC Cajamarca hizo oficial la contratación de Pablo Lavandeira. (Foto: FC Cajamarca)

Durante su última campaña en 2025, y pese a la larga inactividad por su lesión, el volante logró disputar 16 partidos entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, sumando un total de 982 minutos. En este periodo logró anotar un gol y brindar una asistencia. Cabe recordar que Lavandeira, de 35 años y nacionalizado peruano, suma un nuevo equipo en el fútbol peruano luego de su paso por UTC, Deportivo Municipal, Sport Rosario, Universitario, Ayacucho FC, Melgar y Alianza Lima.

Con esta incorporación, el FC Cajamarca busca asegurar experiencia y jerarquía en su mediocampo para consolidarse en la Liga 1 2026. Por su parte, Lavandeira cierra su ciclo en Matute con el cariño de una hinchada que valoró su entrega y profesionalismo, emprendiendo ahora el desafío de mantener al recién ascendido en lo más alto del fútbol peruano, donde podría reencontrarse con Hernán Barcos, quien estuvo negociando con la directiva cajamarquina hace unas semanas.

De momento, FC Cajamarca suma tres incorporaciones más, además de Lavandeira: el zaguero uruguayo Matías Almirón, procedente de Sport Boys; el volante paraguayo Alexis Rodas, de último paso por General Caballero de su país; y el portero venezolano de ascendencia peruana Samuel Aspajo, quien atajó las dos últimas temporadas en Metropolitanos de la liga ‘llanera’.

Con la confirmación de Carlos Silvestri como nuevo entrenador, y a la espera de asegurar el fichaje de Hernán Barcos, el lateral Carlos Gómez está a punto de fichar por FC Cajamarca luego de su paso por Alianza Lima. Otro bicampeón en la mira es Ricardo Lagos, así como Axel Moyano. Los primeros días de enero el recién ascendido comenzará su pretemporada en Cajamarca y espera completar la mayoría de su plantel con miras al 2026.

Hernán Barcos estuvo en conversaciones con FC Cajamarca, pero todavía no se concretó su fichaje. (Foto: Composición Depor)

