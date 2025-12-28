Sport Boys tiene su primer jale internacional. El cuadro rosado aseguró el fichaje de Juan David Torres para toda la temporada 2026. El volante ofensivo colombiano de 24 años llega al puerto con la misión de ser el nuevo conductor de la ‘Misilera’, bajo la dirección técnica de su compatriota Jaime De la Pava. Su incorporación representa una apuesta ambiciosa de la directiva por elevar la competitividad del plantel en la Liga 1, sobre todo en una posición clave como la organización de juego.

Conocido en el mundo del fútbol como el ‘Niño Maravilla’, Torres es un mediocampista zurdo que destaca por su visión de juego y capacidad de desequilibrio. Nacido en Barranquilla en 2001, su formación juvenil fue atípica, pasando por las canteras de clubes argentinos de renombre como Vélez Sarsfield, River Plate y Banfield, antes de dar el salto a las inferiores del Corinthians en Brasil, donde comenzó a forjar su perfil internacional.

Su trayectoria profesional inició en Millonarios de Bogotá durante el 2023. Aunque en el ‘Embajador’ mostró destellos de su calidad técnica, no logró consolidarse en el once titular, lo que lo llevó a buscar nuevos horizontes. Esta búsqueda de continuidad lo trasladó al fútbol estadounidense, específicamente al Charleston Battery de la USL Championship (Segunda División), club desde el cual llega ahora a Sport Boys para tener su segunda experiencia profesional fuera de Colombia.

En cuanto a sus estadísticas, su paso por el Charleston ha sido fundamental para tener roce internacional. Durante la temporada 2024 en Estados Unidos, el ‘Niño Maravilla’ logró convertir ocho goles, convirtiéndose en una de las piezas clave de su equipo. Esos números buscará el técnico De la Pava explotar al máximo para ganarse rápidamente un lugar en el once titular de Sport Boys versión 2026.

Juan David Torres jugó las dos últimas temporadas en Charleston de la Segunda División de EE.UU. (Foto: Getty Images)

Sin duda, su mejor temporada hasta la fecha ha sido la 2024-2025 en la USL Championship. Durante este periodo, fue reconocido como uno de los mejores jugadores en su posición dentro de la liga, destacando por su capacidad goleadora y desequilibrio en el ataque. Con la renovación de Luciano Nequecaur y la llegada de Percy Liza, Torres tendrá que armar una sociedad con ambos futbolistas para que el cuadro rosado tenga éxito el próximo año.

Por otro lado, el ecuatoriano Washington Corozo está cerca de llegar a un acuerdo con la directiva rosada. Tras una buena temporada 2020 y 2021 en Sporting Cristal, el extremo partió a Pumas de México y luego tuvo un breve paso por Austin FC de la MLS hasta regresar a La Florida en 2023. Al año siguiente volvió a Ecuador para jugar en Emelec, donde no tuvo la continuidad deseada, lo que sí le puede ofrecer Sport Boys.

Por lo pronto, la ‘Misilera’ ya aseguró la llegada de Mathías Llontop, Diego Melián, Federico Illanes, Renzo Alfani, Anghelo Flores, André Vásquez, Gustavo Dulanto y el mencionado Percy Liza. En cuanto a las salidas, destacan las partidas del ecuatoriano Fidel Martínez, los argentinos Matías Almirón y Rodrigo Colombo, el peruano Fabrizio Roca y el portero Emile Franco.

Con su llegada al Sport Boys para el 2026, a falta de confirmación oficial por el club en sus redes sociales, Juan David Torres asume el reto de liderar un proyecto que busca devolverle al club su protagonismo histórico y por fin no pelear solamente por la permanencia. El hincha rosado espera que el colombiano aporte la creatividad que faltó en campañas anteriores para por fin despegar en la Liga 1.

Jaime De la Pava fue anunciado como nuevo entrenador de Sport Boys para el 2026. (Foto: Liga 1)

