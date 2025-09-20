Alianza Lima está atravesando una semana intensa y que demandará que sus futbolistas estén al 100 %, con la llave frente a la Universidad de Chile más que abierta tras el 0-0 en Matute, y la obligación de ganar todo lo que les queda en la Liga 1 para ver si les alcanza para competir en el Torneo Clausura. En medio de estos desafíos, Paolo Guerrero tomó la palabra ante los medios de comunicación y dio detalles de cómo va su recuperación.

Como se recuerda, el futbolista de 41 años fue desconvocado de último momento para el encuentro del pasado jueves contra los chilenos, aquejando molestias físicas. Ante esta situación, reveló cómo se encuentra y firmó su deseo de estar presente en la vuelta. “Estaba con un problema, me costaba arrancar, no podía acelerar. Ahora me siento mejor y espero estar al 100% para el día jueves”, apuntó.

Antes de pensar la Universidad de Chile, Paolo sabe que no pueden descuidar el Torneo Clausura, por lo que, tras caer el pasado fin de semana a manos de Deportivo Garcilaso, están obligados a vencer este domingo a Comerciantes Unidos. Si vuelven a perder nuevamente en Matute por la Liga 1, matemáticamente quedarán fuera de carrera en la lucha por el título nacional.

“Anhelo estar nuevamente con el grupo disputando los partidos, pero esperemos que el domingo se dé un buen partido, sacar los tres puntos e ir a Chile con la confianza de una victoria”, comentó el ‘Depredador’, quien, dependiendo de su evolución en las próximas horas, podría ser tomado en cuenta por Néstor Gorosito para el choque con las ‘Águilas de Cutervo’.

U. de Chile jugará a puertas cerradas en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo –por la sanción de la CONMEBOL–, algo que para el ‘Depredador’ no será del todo determinante ya que dicho ambiente será para ambos equipos. “En Chile tendremos un ambiente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero eso será para los dos y tenemos que estar concentrados”, aseveró.

Aunque todavía no es seguro que Paolo Guerrero esté disponible para este fin de semana, en La Victoria esperan que esté del todo recuperado para la vuelta en Coquimbo. Su experiencia podría ser clave si es que Gorosito necesita alguna variante en ofensiva, ya sea para arrancar de titular, sustituir a Hernán Barcos o acompañarlo en la delantero. El sueño de las semifinales de la Copa Sudamericana sigue latente.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar sin goles con la U. de Chile por la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

