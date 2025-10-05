En un momento clave de la temporada, con Alianza Lima intentando rescatar sus últimas opciones de llegar a la cima del Torneo Clausura, Paolo Guerrero sorprendió al revelar una decisión trascendental en su carrera deportiva. El goleador histórico de la Selección Peruana y símbolo actual del cuadro blanquiazul confirmó que ya tiene fecha para colgar los botines, marcando el cierre de una etapa que lo consolidó como uno de los futbolistas más influyentes en la historia del país. A los 41 años, el “Depredador” anunció que jugará hasta finales del 2026, año en el que pondrá punto final a su trayectoria profesional.

La noticia llega en medio de un contexto deportivo complejo para el conjunto íntimo, que atraviesa un cierre de temporada irregular y quedó prácticamente sin opciones en la lucha por el Torneo Clausura. Así como también, quedó eliminado de seguir avanzando a las semifinales de la Copa Sudamericana, que fue un duro golpe a la ilusión del pueblo blanquiazul.

Sin embargo, Guerrero ha mantenido un nivel competitivo destacado desde su llegada a La Victoria en 2024, aportando goles, jerarquía y liderazgo dentro del plantel. Su presencia, más allá del rendimiento colectivo, ha sido un factor clave para sostener el carácter competitivo del equipo que dirige Néstor Gorosito.

En diálogo con Nativa, el delantero reveló su decisión de extender su carrera un año más, aunque con la certeza de que el final está cada vez más cerca. “Mi idea es jugar todo el 2026 y después decirle adiós al fútbol. Así es el fútbol, en alguna hora iba a llegar su final. Por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere, poder jugar el próximo año 2026 y cerrar de buena manera”, señaló.

Durante la entrevista, Guerrero también reflexionó sobre los sueños que le quedaron pendientes, en especial la posibilidad de haber disputado otro Mundial con la ‘Bicolor’. “Hubiese sido lindo clasificar de nuevo al Mundial, es una espina que a veces uno se queda, pero el fútbol da revanchas. Quién sabe, algún día no estaré en la cancha como jugador, pero como entrenador o gerente deportivo, uno nunca sabe”, expresó.

El capitán de Alianza Lima adelantó que tiene varios proyectos personales que podrían marcar su futuro cuando decida dejar la competencia. “Tengo muchos proyectos. Jefferson me dijo la otra vez para hacer un programa juntos. No te puedo decir que estaré ligado al fútbol, pero tampoco cierro nada. Me veo como empresario a futuro. Todo puede pasar”, comentó entre risas.

Guerrero también se refirió a otros nombres importantes del balompié nacional, como Claudio Pizarro, a quien consideró un referente injustamente criticado. “La gente fue injusta con Claudio. Los goles y la carrera que hizo en el extranjero fueron extraordinarios, y eso es valorable”, sostuvo, en una muestra de respeto hacia quien compartió con él la delantera de la selección peruana durante más de una década.

Finalmente, el atacante reconoció que Alianza Lima no ha sabido sostener el nivel mostrado en el inicio del año, aunque mantiene la esperanza de cerrar la temporada con un mensaje de compromiso hacia el hincha. “Nos descuidamos en el torneo local, todos estábamos convencidos de llegar a la final de la Sudamericana y ahora le pusimos toda la atención al Clausura. Esperemos que no sea tarde”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de enfrentar a Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva - Matute.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

