La Universidad César Vallejo comenzará este domingo su camino en la Liga 1 enfrentado a Alianza Lima en el Estadio Nacional (8:00 p.m. / Liga 1 MAX), en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada del Torneo Apertura 2024. Sin embargo, durante las últimas horas los ‘Poetas’ vienen siendo noticia por un tema en particular: la propuesta concreta que le han a Paolo Guerrero para que se sume al proyecto deportivo encabezado por Roberto Mosquera.

En Trujillo esperan que esto se resuelva lo más pronto posible, y tal como pudo adelantar Depor, mañana será un día decisivo en la negociación. Más allá de eso, los jugadores del cuadro trujillano están enterados de la situación y, al igual que la hinchada norteña, están a la expectativa de que el ‘Depredador’ decida unirse al plantel que tendrá doble reto en este 2024: luchar por el título de la Liga 1 2024 y competir internacionalmente en la Copa Sudamericana.

Uno de los que alzó su voz para referirse a este asunto fue José Carvallo, capitán y uno de las contrataciones de Vallejo en este mercado de fichajes –llegó luego de campeonar con Universitario en el 2023–. El experimentado guardameta espera que todo se resuelva positivamente y por fin puedan anunciar a Paolo Guerrero, con quien compartió vestuarios en la Selección Peruana durante muchísimos años.

“Paolo Guerrero es un jugador de muchísima jerarquía, ojalá se pueda dar, todavía no sabemos nada, pero si se da, yo creo que va a ser súper bienvenido. A mí me recibieron de gran forma, me siento muy cómodo allá en Trujillo, así que es un gran grupo y creo que a Paolo le va a gustar estar en Trujillo porque hay un buen ambiente de trabajo entre el comando técnico y los jugadores”, detalló en diálogo con Ovación, tras arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante la noche de ayer.

El ‘Depredador’ llegaría al fútbol peruano después de haber tenido un gran segundo semestre con Liga de Quito, donde llegó después de su infructuoso paso por Racing Club. Con los ecuatorianos disputó un total de 20 partidos oficiales, marcando ocho goles y ganando la Liga Pro y la Copa Sudamericana. Con 40 años sigue vigente y no tendría problemas para rendir al 100 % en la Liga 1. El tiempo no se detiene y dentro las próximas horas seguramente tendremos el desenlace de esta historia que tiene en vilo al pueblo trujillano.

Por otro lado, José Carvallo analizó este comienzo del campeonato nacional y valoró los compromisos amistosos de pretemporada que tuvieron hace poco. Recordemos que además de enfrentar a Universitario de Deportes por la ‘Noche Poeta’ (0-0), sino también a Unión de Santa Fe (0-0 en tiempo regular, y cayeron 3-2 en penales) y Defensor Sporting (ganaron por 2-0) por la Serie Río de La Plata.

“Hemos hecho una gran pretemporada, hemos tenido amistosos que nos han servido para conocernos, para agarrar ritmo futbolístico, creo que llegamos de muy buena manera. Va a ser un partido duro, difícil, tenemos nuestras armas y el que menos se equivoque va a salir con el triunfo”, recalcó el capitán ‘poeta’.

Finalmente, el portero de 37 años destacó el poderío de Alianza Lima, aunque puso por delante los refuerzos que ha hecho César Vallejo para ser protagonista este año. “Alianza siempre se arma para pelear, nosotros hemos hecho muy buenas contrataciones también, hay jugadores de mucha experiencia. Va a ser un lindo partido, intenso para ambos y vamos a tratar de llevarnos los tres puntos a Trujillo”, puntualizó.

¿Qué se le viene a César Vallejo?

Luego de vencer por 2-0 a Defensor Sporting por la Serie Río de La Plata, César Vallejo volverá a tener actividad este fin de semana cuando le toque visitar a Alianza Lima por la primera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este domingo 28 de enero desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Best Cable y Zapping.

Posteriormente, los pupilos de Roberto Mosquera volverán a jugar por la fecha 2 cuando reciban a Melgar en Trujillo. Este encuentro está pactado para el viernes 2 de febrero desde las 8:00 p.m., tendrá lugar en el Estadio Mansiche y también será transmitido por L1 MAX. La última vez que ambos clubes se enfrentaron fue por el Clausura 2023, con triunfo del ‘Dominó’ por 1-2 gracias a los goles de Pablo Lavandeira y Cristian Bordacahar; Osnar Noronha anotó el 1-0 parcial a favor de los locales.





