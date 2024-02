Declaraciones del ‘Depredador’

Como primer momento, Paolo Guerrero agradeció a los directivos de UCV por haber hecho posible su contratación y habló de los inconvenientes que hubo previo a su llegada, cuando buscaba desvincularse debido a razones personales ya conocidas: “Al principio cuando firmé el contrato, hubo algunas trabas y no pude llegar antes. Luego de las conversaciones tuvimos, todo se arregló y felizmente llegamos a un acuerdo”, dijo el delantero nacional.

Asimismo, Guerrero dejó en claro que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue parte importante en la operación para que pueda vestir la camiseta ‘poeta’ . De hecho, Depor pudo conocer que el directivo estuvo en una de las reuniones que sostuvieron el jugador y la directiva trujillana: “Quiero agradecer a Agustín Lozano, porque fue el intermediario para que el dialogo sea más fluído. Le pido disculpas a los trujillanos si es que en algún momento los hice sentir mal con algunos comentarios. Voy a dar todo de mí, no duden de eso”.

En tanto a su nivel físico, el ‘Depredador’ reconoció que no se encuentra en su 100% de nivel físico debido a que no ha hecho una pretemporada como el resto del equipo. Sin embargo, ha venido entrenando de manera personal y está en buen estado como para poder sumar minutos en la fecha 6 de la Liga 1 que jugarán los ‘poetas’ ante Cusco FC este sábado 2 de marzo a partir de las 7:00 pm en el estadio Mansiche de Trujillo: “Espero poder ya debutar este fin de semana, claro que sí. No estoy 100% físicamente, porque no he pasado por una pretemporada. Hice algunos trabajos cuando estuve en Brasil y fue una semana intensa de entrenamiento, pero no es lo mismo. Espero poder debutar el día sábado ante Cusco FC”.

Sobre lo que significa poder debutar por primera vez en el fútbol profesional peruano, Guerrero añadió: “Soy consciente que voy a jugar por primera vez en Perú. Me motivaba llegar a mi país, salí de muy pequeño a Alemania y hoy me encuentro aquí. Dentro de poco, espero debutar de la mejor manera. A equipos como Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal siempre se les va a tener respeto, pero César Vallejo también va a ir a pelear por los primeros puestos. Para lograrlo, necesitamos seguir entrenando fuerte, siempre con unión y humildad”.

En este punto, Guerrero intentó eliminar cualquier tipo de polémica respecto a lo que significaría jugar ante Alianza Lima en el Torneo Clausura considerando que ha dejado en claro reiteradas veces que es hincha de dicho club. El ‘Depredador’ evitó hablar de algún equipo de manera particular e hizo hincapié en que, más allá de que sean los tres más grandes del país, esta temporada el conjunto ‘poeta’ también dará la pelea, dejando en claro que uno de sus objetivos claros es poder ser campeón nacional.

Por último, el delantero se refirió a los motivos personales que intercedieron en poder fichar por un equipo de la Liga 1, ya que dentro de su proyección se veía jugando en Perú o en Brasil, país donde ya ha radicado mucho tiempo: “Lo que influyó fue el trato de Richard en estos días cuando estaba conversando con algunos clubes. En Perú, era el único con el que hablaba. Manejaba la idea de jugar en Perú y Brasil. Fueron respetuosos, eso influyó para llegar a César Vallejo. Fue la única propuesta de aquí. Quiero jugar en el fútbol peruano. De Brasil, solo me llegaron propuestas de segunda división y no era una opción”.

En tal sentido, Guerrero admitió que esta temporada solo recibió el llamado de la UCV en tanto al torneo local y, entre jugar en la Liga 1 o en la segunda de Brasil, optó por el torneo peruano. Con esto, Guerrero dejó en claro que desea continuar compitiendo al más alto nivel posible y que quiere mantenerse vigente ya sea a nivel clubes como a nivel de la selección peruana.

¿Cuándo debutaría?

En caso Roberto Mosquera lo considere pertinente, Paolo Guerrero podría sumar minutos este sábado 2 de marzo en el duelo ante Cusco FC a partir de las 7:00 pm en el estadio Mansiche de Trujillo por la fecha 5 de la Liga 1 . De no hacerlo, la siguiente oportunidad sería ante Sport Huancayo el próximo jueves 7 de marzo a las 7:30 pm en el mismo recinto deportivo por la primera ronda de la Copa Sudamericana. Como se recuerda, esta llave es a partido único y es una de las necesidades del conjunto ‘poeta’ para continuar disputando un torneo internacional esta temporada.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO