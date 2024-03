Paolo Guerrero fue el gran protagonista del partido entre César Vallejo y Cusco FC, por la fecha 6 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. El ‘Depredador’, en su debut en el fútbol peruano, marcó el primer gol a los 2′ de juego, peleó cada balón como si fuera el último y nunca dejó de luchar hasta los minutos finales. Eso sí, después de tanta falta que recibió, salió sentido justo cuando estaba por arrancar el tiempo de descuento. El máximo goleador histórico de la Selección Peruana fue reemplazado por Cristian Benavente.

El exjugador de Liga de Quito estuvo bastante involucrado en el partido y no tuvo problemas en pelear cada balón que disputaba. Es así que, a los 11′, en un forcejeo, terminó dándole un codazo a un jugador rival, y recibió la tarjeta amarilla. Eso sí, unos minutos después, un jugador cusqueño lo sujetó del cuello cuando había un tiro libre a favor del conjunto ‘poeta’. Sin duda, el campo estuvo repleto de batallas.

Hubo tanta fricción que Paolo Guerrero se sintió en los minutos finales y pidió su cambio. Es así que el ‘Chaval’ ingresó, pero el marcador ya no se movió más. El resultado fue un empate 2-2. Tras el pitazo final, el ‘Depredador’ habló para las cámaras de L1 MAX y se quejó de las faltas de los rivales. “Un poco indignado con el árbitro. El equipo rival salió a pegar desde el primer minuto. Me meten un codazo y cobra un gol a favor de ellos. A Jairo Vélez le han dejado el ojo hinchado y no pasó nada. Todo mal”, declaró.

César Vallejo vs. Cusco FC: lo que se les viene

El próximo partido de César Vallejo será ante Sport Huancayo, por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2024. El compromiso está programado para jugarse en el Estadio Mansiche (Trujillo), el jueves 7 de marzo desde las 7:30 de la noche (hora peruana y colombiana). Será un reto decisivo para ambas escuadras, pues solo una accederá a la fase de grupos del torneo continental.

Después, el conjunto ‘poeta’ visitará a Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao por la séptima jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está pactado para jugarse el domingo 10 de marzo desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) y se podrá ver en territorio peruano a través de las señales de GOLPERU y Movistar. Se espera que el ‘Depredador’ juegue ante el ‘Rojo Matador’ y también ante la ‘Misilera’.

Cusco FC, por su parte, recibirá a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la jornada 7 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este duelo está pactado para disputarse el jueves 7 de marzo desde las 3:00 de la tarde (hora peruana) y se podrá ver en territorio peruano a través de las señales de Liga 1 MAX, DIRECTV y Claro TV.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR