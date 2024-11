En el mundo de Universitario están celebrando el histórico bicampeonato, pero también ya se empieza a pensar en el plantel de la siguiente campaña, que tendrá la misión de conseguir el tricampeonato y, por supuesto, superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Paolo Maldonado, cinco veces campeón con la camiseta ‘crema’, se mostró contento por el desenlace de la Liga 1 2024, valoró el trabajo del equipo de Fabián Bustos, y destacó qué se necesita para poder competir en el torneo continental. ‘Pollito’ está convencido de que sí se puede pelear a nivel internacional.

En primer lugar, el exfutbolista de 51 años se pronunció sobre la última fecha del Torneo Clausura. “Se jugaban cosas importantes en la última fecha, empatando de visita y el adversario de toda la vida tenía la mejor oportunidad para malograrnos la fiesta y la dejó pasar, para beneficio nuestro. Uno quisiera comprender que le pasa al jugador, la presión los llenó. Nosotros estamos recontentos”, dijo a Ovación.

Respecto a la reciente campaña de Universitario, Maldonado sostuvo lo siguiente: “El año pasado fue más sorpresivo que la ‘U’ terminara campeonando, pero este año fue distinto, desde el inicio la ‘U’ peleó el campeonato y siempre fue el candidato firme y es justo ganador”. Recordemos que, en 2024, la ‘U’ fue el equipo que tuvo los mejores registros en el fútbol peruano. Por ejemplo, logró ganar todos sus partidos de local, y ser el club con menos derrotas y con menos goles en contra.

Paolo, al igual que los miles de hinchas ‘merengues’, sueña con que el equipo pueda destacar en la Copa Libertadores, un torneo que en la última década ha sido una verdadera pesadilla para los clubes nacionales. “Hay una deuda histórica hace décadas que no se ha logrado nada a nivel internacional, el hincha tiene un reclamo permanente. Cuando llegamos al Mundial pensamos que esto iba a contagiar a los clubes pero no ha sucedido”, indicó.

Maldonado tiene claro qué posiciones son las que Universitario necesita reforzar para competir en la Libertadores. “Hay un puesto muy sensible donde es necesario hacer un análisis más profundo para poder elegir bien. Para luchar en otro nivel se tiene que traer un delantero más para que le haga la pelea a (Alex) Valera, un mediapunta más y sí o sí un par de centrales”, concluyó.

Cabe recordar que ‘Pollito’ estuvo presente en dos bicampeonatos de Universitario: 1992-1993 y 1999-2000. El otro título nacional que consiguió fue en 1990. Al igual que gran parte del actual plantel de la ‘U’, Maldonado logró campeonar frente al clásico rival, Alianza Lima, en el año 1999.

¿Se marchan de Universitario?

Sebastián Britos, quien termina contrato en 2024, llegó para tomar la posta que dejó José Carvallo y cumplió con las expectativas. Contabilizando la Liga 1 y la Copa Libertadores, disputó 33 partidos, recibió 22 goles y mantuvo su valla invicta en 17 oportunidades. Según pudo conocer Depor, en Universitario ya trabajan en su renovación. Durante la celebración en Andahuaylas, el propio guardameta se sinceró: “Es el club más grande en el que he jugado. Me encantaría quedarme y espero poder devolverle lo que me han brindado en la cancha por mucho tiempo”.

Entre los nombres que tienen todo para seguir en la ‘U’, está el de Aldo Corzo, quien llegó al club en 2017 y su última renovación se dio a finales de 2021, con un contrato que finaliza este año. Fue uno de los mejores de la temporada, es fijo en la línea de tres, está identificado con la institución y es el capitán, por lo que pronto se cerrará su continuidad. Lo mismo con José Rivera, que este año anotó nueve goles en la Liga 1 y dos en la Copa Libertadores; el ‘Tunche’ tiene una propuesta para firmar por dos campañas más.

Por otra parte, la historia es muy distinta con elementos como Nelson Cabanillas, Hugo Ancajima, Segundo Portocarrero, Yuriel Celi, Edison Flores y Marco Saravia. ‘Caba’ y ‘Porto’, por ejemplo, están en evaluación y Fabián Bustos lo definirá junto al área deportiva. Del mismo modo, según pudo conocer Depor, el ‘Orejas’ le comunicó a la directiva que no seguirá y lo más probable es que vuelva a Atlas, donde todavía tiene vínculo hasta 2025. En cuanto a Celi, su cesión finaliza este año y por ahora todo hace indicar que regresará al Hull City. Por último, Saravia no seguiría para el año que viene.





