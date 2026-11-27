El mercado de fichajes en la Liga 1 se sigue moviendo, pese a que aún no conocemos al campeón de la temporada. En las últimas horas, se confirmó lo que hasta hace unos días solo era un rumor: la salida de Patrick Zubczuk de Deportivo Garcilaso. A través de sus redes sociales oficiales, el club cusqueño publicó un mensaje de agradecimiento por los servicios del arquero y confirmó que no continuará en el equipo para la próxima temporada en el equipo.

Con la mencionada publicación, se cierra uno de los ciclos más importantes del arco del ‘Pedacito de Cielo’ en los últimos años. Zubczuk no solo fue titular, capitán, figura y líder, sino uno de los porteros más regulares de la Liga 1 2026.

“Nuestro capitán, Patrick Zubzuck, se adueñó del arco celeste con seguridad, carácter y grandes intervenciones. Partido a partido, defendió nuestros colores y fue clave para mantener nuestra portería en cero o con la mínima diferencia. ¡Gracias, Patrick, por cada atajada y por defender nuestra camiseta con el corazón!”, se lee en la publicación que acompaña a un video con sus mejores intervenciones.

El arquero de 31 años llegó a Cusco en 2025 con la firme convicción de mantener la continuidad y confianza alcanzada en UTC de Cajamarca buscando lo que no había tenido en sus años anteriores: continuidad y confianza. Y en Garcilaso encontró exactamente eso, ganándose un lugar importante en el vestuario celestes.

Patrick Zubzuck fue el capitán de Deportivo Garcilaso durante la temporada 2026 de la Liga 1.

Durante la temporada 2026, Zubczuk fue clave para que Garcilaso termine en el cuarto puesto de la tabla acumulada y clasifique a la Copa Sudamericana del próximo año. En varios partidos fue distinguió como figura, con atajadas decisivas en los momentos más complicados.

De hecho, su rendimiento fue tan regular en el último tiempo que su nombre empezó a sonar como opción para la selección peruana y como uno de los arqueros más cotizados del mercado local. Por eso, su salida no sorprende del todo, pero sí deja un vacío importante en el plantel cusqueño.

Zubczuk se formó en Universitario de Deportes, donde debutó como profesional en 2016. En la ‘U’ estuvo cinco temporadas, entre 2016 y 2021, pero nunca pudo consolidarse como titular indiscutible por la competencia en el puesto. Se marchó como agente libre buscando minutos y, después de pasar por otros clubes del medio como la Universidad César Vallejo, Cienciano y UTC, encontró en Garcilaso el lugar donde por fin pudo consolidarse.

¿Y ahora qué viene para Zubczuk?

En los últimos días trascendió que Universitario de Deportes habría realizado un primer acercamiento para repatriarlo. El club crema busca reforzar su arco para el 2027 y el regreso del arquero formado en casa aparece como una de las opciones más fuertes ante la irregularidad de Diego Romero y Miguel Vargas.

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