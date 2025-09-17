Sporting Cristal no conoce la victoria hace tres partidos y, este miércoles 17 de setiembre, empató ante Alianza Atlético (0-0) en el estadio Alberto Gallardo. De esta manera, los celestes complicaron sus chances de pelear por el Torneo Clausura 2025 en la Liga 1, cediendo posiciones. Paulo Autuori, DT de la institución, habló sobre este amargo resultado y realizó una autocrítica de la situación que viene rodeándolos en los últimos partidos.

“Siempre hablar de los rivales, congratularles por el tema del juego que hicieron. Sabíamos de temprano que iba a ser un partido complicado porque defienden muy bien, tienen una transición rápida. Era necesario equilibrio. Pero tú hablaste de algo muy importante, la ansiedad. Nosotros necesitamos tener más tranquilidad. Quien tiene que generar el ritmo del juego somos nosotros. Y creo que nos apresuramos un montón”, contó en conferencia de prensa.

Autuori contó que el parón por Eliminatorias también cambió un poco el rendimiento: “Equipos que retornan están bien, un paro, retornan bien, otras ni tanto y nosotros no hemos logrado. Por una serie de razones que no es el momento de hablar. Generamos poco fútbol, mucha ansiedad, muchos errores de pases por este tema”.

Para cerrar el tema, agregó: “No hay que confundir prisa con velocidad, son cosas distintas. Y creo que nosotros nos apresuramos en la construcción de la jugada. Lo único que hicimos con ideas fue en el segundo tiempo con un juego asociado en el carril central, después el balón fue fuera y es donde hemos creado una oportunidad buena. Así es, necesitamos manejar bien el tema de la ansiedad en los partidos que nos quedan”.

Paulo Autuori llegó a fines de abril a Sporting Cristal. (FOTO: Sporting Cristal).

En medio de la autocrítica, el actual DT de Sporting Cristal también prometió mejorar, comparando lo que sucedió el pasado domingo ante Cusco FC, partido que cayeron por 3-2 en los últimos minutos. El brasileño dejó claro el objetivo del equipo, en medio de un panorama complicado..

“Usted no puede jugar en Cusco, hacer dos goles, y tener otras oportunidades y no salir de ahí con nada. Hay que tener claro que lo importante es continuar trabajando, jugando, jamás desistiendo, y volviendo más rápido. Creo que el próximo partido va a ser el tercero, después del paro. Nosotros ya vamos a volver a presentar un poco más el fútbol, que sea suficiente para sacar adelante el partido”, apuntó.

Por último, se refirió al debut de Cristian Benavente con la camiseta de Sporting Cristal. El ‘Chaval’ fue incluido por primera vez en lista (tras varias semana de haber llegado al club) e ingresó en el segundo tiempo, en reemplazo de Leandro Sosa, pero no pudo aportar mucho en el resultado.

"Creo que entró bien. Necesita continuar sus entrenamientos, entrar en los partidos, ganar, minutar bien y volver, porque es un jugador que tiene calidad. Es un jugador que piensa muchísimo en el juego, está siempre en movimiento. Por su formación, piensa muchísimo en el colectivo. Eso es importante", sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Juan Pablo II, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Complejo Juan Pablo II de Chongoyape.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

