Paulo de la Cruz: de casi dejar la 'U' a convertirse en promesa para Troglio 

La vida no le cambió el miércoles en la Noche Crema, sino hace siete meses. Por ese entonces, Paulo de la Cruz no la pasaba bien en Universitario de Deportes : tenía que conformarse solo con entrenar con la categoría 99. Claro, no era titular y su salida, incluso, parecía cuestión de tiempo. Todo cambió con la llegada del profesor Samuel Eugenio.

“Me la jugué por su habilidad, su alegría para llevar la pelota y su compañerismo. Tiene una calidad parecida a la de ‘Cochoy’ Rey Muñoz”, le dijo el técnico de la categoría 99 a Depor.

Sí, después de eso, Paulo de la Cruz solo se dedicó a crecer entre las paredes del Monumental y Campo Mar. Hasta dio la vuelta de campeón en la Copa Federación con el equipo Sub 18 de Universitario de Deportes.

En agosto del año pasado, además, vivió toda una experiencia con Raúl Ruidíaz, quien hace unas semanas le ‘tiró flores’ por Twitter. La ‘Pulga’ fue a ver el ‘entreno’ de su hermano –son de la misma categoría– y se quedó impresionado con el muchacho de 18 años. “Raúl lo abrazó y lo felicitó”, contó el ‘profe’ Eugenio.

El espejo de Troglio



El último sábado, De la Cruz firmó contrato por dos años con Universitario. El muchacho que vive en Los Olivos juega de extremo por derecha y también con perfil cambiado. Esa cualidad no la notó Pedro Troglio durante la ‘pre’, sino desde fines del 2017. Todo fue durante un trabajo con el primer equipo.



“Hubo un entrenamiento con los mayores y Pedro Troglio al final de la práctica le dijo que jugaba lindo, que lo hacía recordar a su etapa como jugador, por cómo traslada el balón y por sus rulos”, confesó Eugenio, quien este año estará a cargo de la 2000 y 2001.

Paulo de la Cruz no registró minutos en reserva, su paso fue de inmediato al equipo de mayores, ante lesiones y la necesidad del club, que este año no podrá contratar por castigo del Tribunal de Licencias.

“Mi intención era que De la Cruz entre en el segundo tiempo, pero la lesión de Quintero hizo que sea titular. Me voy feliz por su actuación”, comentó Troglio . Solo queda cuidarlo para que la alegría perdure en Universitario de Deportes.

