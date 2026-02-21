Cuando Pedro Aquino llegó a Alianza Lima tras el préstamo de Santos Laguna, incluso cuando muchos pensaban que terminaría regresando a Sporting Cristal, la hinchada blanquiazul se ilusionó. Estábamos hablando de un futbolista de selección, con probada experiencia internacional y que tenía los galones para adueñarse del mediocampo íntimo. Sin embargo, a día de hoy nada de eso ocurrió y el volante se ha convertido en un espectador más desde el banquillo de suplentes.

Si bien durante el 2025 disputó 13 partidos y marcó dos goles, desde la llegada de Pablo Guede quedó relegado a un segundo plano y, pese a que sale en las convocatorias, el entrenador argentino ni siquiera lo mira de reojo cuando necesita oxígeno en la medular de su equipo. El último sábado ocurrió lo mismo: no tuvo minutos en el triunfo por 1-0 sobre Sport Boys.

Ante la necesidad de contar con volantes de primera línea, se esperaba que Guede terminara usándolo. No obstante, primero Gianfranco Chávez y ahora Esteban Pavez le han ganado la pulseada, dejándolo al margen en la consideración del comando técnico.

Así pues, tras la victoria sobre la ‘Misilera’, Pablo Guede fue consultado por Pedro Aquino durante la conferencia de prensa, provocando que cuente la verdad respecto al estado físico del futbolista de 30 años. El exentrenador de Colo Colo contó que la ‘Roca’ tiene un problema en la rodilla, por lo que prefiere no arriesgarlo con algún ingreso forzado.

“No pasa nada con él. Es mí decisión. Se lo expliqué le otro día y quisiera que le pregunten a los jugadores. Cero problemas con Pedro. Es un tema mío por el tema que tiene en la rodilla. Lo hablé con él, sabe que está un esfuerzo tremendo para estar al nivel de los compañeros”, explicó.

Para Guede, si bien Aquino es de su agrado, siente el temor de darle minutos por el riesgo que eso supone para su rodilla. “Es un jugador que a mí me gusta, pero hay un tema, él se siente bien pero tiene un tema que me da temor si es que lo pongo al inicio y después cambiarlo, o meterlo 15 minutos y que no entre en ritmo de partido”, agregó.

Para cerrar, el argentino fue confrontacional con los medios de comunicación tras esta pregunta sobre Aquino, pues considera que la opinión pública ve el vaso medio vacío: prefiere valorar el hecho de que casi todo el plantel haya tenido minutos, en lugar de enfocarse en el único jugador que no fue considerado.

“Tiene que seguir entrenando como (Josué) Estrada, (Jean Pierre) Archimbaud, es un proceso de ritmo. Solo me preguntan por el único que no jugó, en lugar de decirme que en seis partidos jugaron todos, por ahí van las vertientes”, aseveró. Recordemos que Pedro Aquino tiene contrato con Santos Laguna hasta finales del 2027 y está a préstamo en Alianza Lima hasta junio de este año.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 1-0 a Sport Boys, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 28 de febrero la 1:15 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

