Alianza Lima apuesta en 2026 por la experiencia del entrenador argentino Pablo Guede, quien dirige profesionalmente desde el 2010 y muchos años lo hizo en el fútbol mexicano. Por tal motivo, uno de sus futbolistas en el club blanquiazul, Pedro Aquino, lo conoce, pues compitió contra él en reiteradas oportunidades.

De hecho, en una reciente entrevista, ‘La Roca’ reslató las virtudes como profesional de quien desde ahora conducirá al plantel de La Victoria, el mismo que enfrentará la Copa Libertadores desde la primera fase.

“Al profesor Guede ya tuve la ocasión de conocerlo en México y sé que sus equipos han jugado bien. Espero que no sea la excepción en Alianza Lima. Él viene con muchas ganas y entusiasmo, y creo que hará las cosas de la mejor manera”, dijo el también seleccionado nacional.

Por otro lado, expresó su expectativa en estos primeros días de trabajo y destacó la importancia de hacer una pretemporada, hecho que no ocurrió a inicios de 2025, cuando aún jugaba en México.

“Estamos trabajando muy fuerte para empezar de la mejor manera la temporada 2026. Van dos días de entrenamientos muy intensos y la verdad es que a los nuevos compañeros los hemos recibido de la mejor manera”, dijo Aquino.

“Yo no venía jugando en México y no hice una buena pretemporada. Eso fue lo que, de alguna manera, me costó un poquito. Pero ahora, empezando de cero, creo que me irá de la mejor manera”, añadió.

Pedro Aquino fue formado en Sporting Cristal, club con el que debutó en 2011, y Alianza Lima es su segundo club en Perú.

Tras perder el playoff de fin de año ante Sporting Cristal, los blanquiazules iniciarán su participación internacional en Copa Libertadores de la misma manera que en 2025, desde la fase 1.

En esa ronda, su rival será el club 2 de mayo de Paraguay, en enfrentamientos de ida y vuelta, programados para el 4 y 11 de febrero, primero en Asunción y luego en Lima.

TE PUEDE INTERESAR