Melgar no renovó a dos jugadores extranjeros para el 2026. (Foto: Melgar)
Melgar no renovó a dos jugadores extranjeros para el 2026. (Foto: Melgar)

La llegada de Juan Reynoso a Melgar generó algunos cambios a mediados del 2025. El regreso del ‘Cabezón’ a tierras arequipeñas -donde fue campeón en 2015- dejó claro que quieren volver a ser protagonistas en este nuevo periodo 2026. Así como se han realizado algunos fichajes, también prescindió de elementos como es el caso de los extranjeros Pier Barrios y Leonel González. Ambos llegaron a un acuerdo para finalizar el vínculo, sorprendiendo en su nuevo destino porque volverán a formar una dupla defensiva. Desde Argentina señalaron que serán nuevos jugadores de Colón de Santa Fe.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS