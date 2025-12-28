La llegada de Juan Reynoso a Melgar generó algunos cambios a mediados del 2025. El regreso del ‘Cabezón’ a tierras arequipeñas -donde fue campeón en 2015- dejó claro que quieren volver a ser protagonistas en este nuevo periodo 2026. Así como se han realizado algunos fichajes, también prescindió de elementos como es el caso de los extranjeros Pier Barrios y Leonel González. Ambos llegaron a un acuerdo para finalizar el vínculo, sorprendiendo en su nuevo destino porque volverán a formar una dupla defensiva. Desde Argentina señalaron que serán nuevos jugadores de Colón de Santa Fe.
