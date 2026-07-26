Sporting Cristal sufrió un duro tropiezo en su presentación por el Torneo Clausura al caer derrotado frente a Melgar, en un compromiso marcado por la gran intensidad. Tras el pitazo final, el director general de la institución bajopontina, Julio César Uribe, tomó la palabra para analizar el desarrollo del encuentro. Fiel a su estilo frontal, el directivo cervecero reconoció las enormes virtudes del cuadro rival, pero lanzó una severa y profunda crítica contra los controversiales manejos tecnológicos que perjudicaron al equipo.

El directivo lamentó profundamente el resultado negativo obtenido en casa y cuestionó duramente el papel de las autoridades encargadas del VAR. La principal molestia del dirigente se centró en una polémica jugada muy específica ocurrida durante los primeros minutos del partido, donde consideró que el colegiado omitió un claro penal a favor de la escuadra celeste, alterando la dinámica.

Para Uribe, este tipo de equivocaciones sistemáticas le restan muchísima justicia al espectáculo deportivo. “Sí, pero por situaciones muy puntuales que tienen que ver con decisiones de VAR y, con todo respeto que se merece, tratar de mejorar la toma de decisiones”, señaló.

Sporting Cristal vs. Melgar. (Foto: Melgar)

A pesar de la enorme indignación generada por el desempeño arbitral, el dirigente no le restó méritos al merecido triunfo arequipeño. “Ha ganado Melgar, muy buen equipo y con justa razón, pero con situaciones que no son correctas. Hay un penal a los 4 minutos”, detalló enfáticamente.

El referente celeste procedió a explicar detalladamente la mecánica de aquella controvertida jugada inicial que encendió la enorme polémica. “No hay intención de la disputa del balón. Primero obstaculiza y el balón está al otro lado del movimiento... pero esto no ayuda”, sentenció muy mortificado.

El director general se mostró bastante optimista respecto al notorio progreso táctico que viene demostrando el grupo en La Florida. “Bien, se trabaja como corresponden los conceptos. El grupo físicamente ha mejorado y el tiempo ojalá nos pueda dar la razón”, aseveró.

¿Cuándo llegará el nuevo refuerzo para el mediocampo?

Superado el amargo episodio con los jueces, el dirigente abordó el crucial tema de los fichajes y la urgente necesidad de sumar un volante. “Se está trabajando, es la última incorporación y las negociaciones no son lo simple que nosotros quisiéramos tenerlo ya”, confesó con sinceridad.

La anhelada llegada de este nuevo mediocampista de contención cerraría definitivamente la plantilla rimense para este demandante semestre. “Espero que en los próximos días se resuelva. Será el que calce mejor a lo que queremos alcanzar. Lo de nacional o internacional es relativo”, apuntó sobre el perfil.

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