La llegada de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de LDU de Quito volvió a poner el nombre de José Carabalí en la órbita de Universitario de Deportes. En los últimos días trascendió que el ecuatoriano no estaría del todo conforme con su situación en el cuadro albo y que incluso vería con buenos ojos regresar al conjunto crema, donde dejó una grata impresión durante la temporada pasada.

Carabalí salió de Universitario a fines de junio, tras esto firmó con LDU. Con la camiseta crema disputó la Liga 1 y la Copa Libertadores, convirtiéndose rápidamente en una de las piezas más importantes del equipo gracias a su velocidad y capacidad para desempeñarse como lateral o extremo por la banda izquierda.

José Carabalí disputó 60 partidos con el equipo ‘merengue’ entre las temporadas 2025 y 2026, en los que anotó 3 goles y brindó 11 asistencias entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. Además, fue parte del plantel que consiguió el tricampeonato del fútbol peruano.

Sin embargo, su presente en Ecuador no ha sido el esperado. La salida del anterior comando técnico y los cambios dentro de la institución alimentaron los rumores sobre una posible partida.

Consultado por la prensa ecuatoriana sobre la llegada de Gustavo Álvarez, el futbolista evitó profundizar en el tema y reconoció que todavía no conoce el método de trabajo del estratega argentino.

“No sé nada de él aún, la verdad no te puedo hablar de eso”, señaló el ecuatoriano.

#LDU ⚪🔴 José Carabalí: "Será muy importante sacar un resultado positivo Mañana ante #BarcelonaSC que está jugando en su casa"



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Además, al ser consultado por el complicado momento deportivo que atraviesa LDU, Carabalí explicó que el equipo continúa trabajando para revertir la situación y confía en que los resultados llegarán con el paso de las semanas.

“Tengo poco tiempo y creo que siempre salimos a buscar el resultado. No creo que la verdad no se está dando. Por ahí faltan detalles, pero creo que con el trabajo diario se va a ir dando de a poco”, afirmó.

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