El mediocampista Piero Quispe habló este sábado antes de viajar con Universitario de Deportes rumbo a Cajamarca, donde el cuadro crema enfrentará este domingo a FC Cajamarca por el Torneo Clausura. El volante aparece por primera vez en la lista de convocados desde su regreso al club merengue, luego de su paso por Sydney FC de Australia y tras desvincularse de Pumas UNAM.
Quispe volvió a Universitario como jugador libre y ahora tendrá su primera oportunidad de ser considerado por Héctor Cúper desde su retorno a Ate. El volante espera sumar minutos ante FC Cajamarca y comenzar una nueva etapa con la camiseta que lo vio crecer como futbolista.
Piero Quispe fue consultado por las declaraciones de Christian Cueva, quien lo calificó como “la mejor promesa del fútbol peruano”. Quispe respondió con agradecimiento y destacó la admiración que siente por el experimentado volante.
“Estoy agradecido con él siempre. Siempre lo he dicho, es para mí mi referente y sabe que lo quiero mucho. Espero que le siga yendo bien”, señaló Quispe.
Asimismo, el futbolista fue consultado sobre qué lo motivó a regresar a Universitario de Deportes. Su respuesta fue contundente y dejó claro el vínculo que mantiene con el club.
“Como siempre lo he dicho, la U para mí es mi vida”, afirmó el volante crema antes de continuar su viaje con el plantel.
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