Alianza Lima venció por 1-0 a UTC en Matute y consiguió recuperar la punta del Torneo Clausura tras haberla perdido luego del 1-1 ante Sport Boys, por lo que en La Victoria hay optimismo sobre lo que pueda ocurrir de aquí hasta la recta final del campeonato. Uno de los que está enfocado en el objetivo del club es Paolo Guerrero, quien si bien no fue titular el pasado fin de semana frente al ‘Gavilán del Norte’, ingresó en la etapa complementaria por Federico Girotti y sumó minutos.

En unas recientes declaraciones para L1 MAX, las cuales fueron difundidas el lunes en L1 Radio, el delantero habló sobre la unión que hay en Alianza Lima en una etapa decisiva de la temporada, donde buscan ganar el Torneo Clausura para salir campeones nacionales sin la necesidad de afrontar una final. Asimismo, destacó que ese compromiso se ve en el grupo sin distinción de edad.

“Yo creo que hay un buen grupo, hay un grupo muy sano. Creo que muy directo, muy transparente. La unión del grupo creo que es lo básico. Creo que todos tenemos un objetivo y creo que todos trabajan para eso. Desde los más jóvenes que día a día se esfuerzan por estar, hasta el más grande, que soy yo. Queremos cumplir el objetivo a final de año y para eso trabajamos duro”, comentó.

En otro momento de la entrevista, el ‘Depredador’ sostuvo que pese a que ahora son punteros del Torneo Clausura, no pueden bajar los brazos y relajarse. Sostuvo que los triunfos obtenidos recientemente no deben marearlos y tienen que seguir trabajando para corregir aquellos errores que pueden contarles caro más adelante.

“Buscamos corregir siempre los errores porque siempre, creo, los equipos por más exitosos que sean, tienen que trabajar fuerte para conseguir sus objetivos. Pero uno nunca deja de mejorar y día a día, trabajo a trabajo, creo que podemos ir consiguiendo nuevas cosas”, añadió.

Paolo Guerrero registra cuatro goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, Paolo Guerrero se mostró tajante al ser consultado sobre las críticas que recibe y cómo las asume desde el lado más personal —no marca un gol con Alianza Lima desde abril—. El futbolista de 41 años fue claro al señalar que ese tipo de situaciones las resuelve solo y sin involucrar al club, pues para él no más importante sigue siendo que el grupo responda en el campo y saque los resultados que necesitan para celebrar a fin de año.

“Los temas personales los resuelvo yo. Yo estoy con el equipo, con el grupo, día a día, ayudando en lo que yo puedo desde mi lugar, desde el rol que me toque, después, temas personales, eso creo que se queda para cada uno resolverlos de la mejor manera. Eso es lo que uno trata. Lo más importante es cada día uno ser mejor persona, estar con Dios y después el resto creo que uno tiene que ser grande para resolver los problemas y acompañar al grupo de la mejor manera. Eso es todo”, acotó.

“A los hinchas agradecerles, en la tribuna oriente y en occidente la gente me aplaudió, me daba fuerza para yo continuar trabajando, enfocado, y creo que eso es lo más importante. Creo que el cariño de la gente uno lo valora mucho y trata de darle lo mejor a ellos”, puntualizó. Por el momento, Pablo Guede sigue analizando si alinearlo de titular contra Melgar o mantenerlo como una alternativa en el banquillo de suplentes.

Paolo Guerrero reveló hace unos meses que se retirará del fútbol tras la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última victoria por 1-0 sobre UTC, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 23 de agosto desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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