Felipe Chávez tuvo un estreno para el olvido con la camiseta del FC Magdeburgo. El mediocampista de doble nacionalidad, alemana y peruana, ingresó en los minutos finales del encuentro ante Hertha BSC, pero no pudo evitar la derrota por 2-1 en el Estadio Olímpico de Berlín, por la cuarta fecha de la Bundesliga 2.
El técnico Petrik Sander decidió mandar al campo al volante en el minuto 84, en reemplazo de Emmanuel Iyoha. Con el marcador en contra y poco tiempo por delante, Chávez, quien luce el dorsal 11, tuvo apenas unos minutos para intentar cambiar el rumbo del partido, aunque finalmente el resultado no se modificó.
Hertha BSC abrió el marcador a los 10 minutos por intermedio de Josip Brekalo. Magdeburgo reaccionó y consiguió la igualdad a los 31’, gracias a Falko Michel. Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, Oluwaseun Adewumi volvió a adelantar al conjunto berlinés a los 47’, colocando el 2-1 definitivo.
Pese a la derrota, Felipe Chávez destacó la importancia de haber podido sumar sus primeros minutos con el Magdeburgo, club al que llegó cedido por Bayern Múnich en busca de mayor continuidad. Tras el partido, el mediocampista expresó su satisfacción por este nuevo paso en su carrera y dejó en claro que espera seguir teniendo oportunidades.
“Sí, obviamente se siente muy bien. Estar en el campo y, además, hacerlo con el FC Magdeburgo. Me pone muy contento. Espero tener más minutos la próxima semana”, señaló Chávez luego del encuentro.
De esta manera, el volante peruano-alemán ya tuvo su esperado estreno con el Magdeburgo, aunque deberá esperar una nueva oportunidad para buscar mayor protagonismo y sumar más minutos en la Bundesliga 2.
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