El Estadio Alberto Gallardo fue el escenario de una contundente recuperación futbolística tras una semana sumamente turbulenta en el Rímac. Sporting Cristal logró dejar atrás la crisis institucional y goleó categóricamente por cinco a cero a Los Chankas, en un vibrante encuentro correspondiente a la octava jornada del Torneo Clausura. Luego de este vital triunfo en condición de local, el experimentado delantero argentino Hernán Barcos tomó la palabra para analizar el rendimiento colectivo, exigir autocrítica generalizada y defender firmemente al cuestionado directivo bajopontino.

Esta abultada victoria le permite al conjunto celeste recuperar la tranquilidad necesaria para afrontar la recta final del campeonato peruano. Los dirigidos por el comando técnico mostraron mucha contundencia ofensiva, logrando disipar las algunas dudas que se habían generado durante los últimos días.

Tras el pitazo final, el atacante destacó la actitud mostrada por sus compañeros dentro del terreno de juego y remarcó la necesidad de mantener esta agresividad. “Es el Cristal de siempre, hay partidos en los que salen las cosas y otros que no. Tenemos que continuar con este fútbol y esta es la forma”, señaló.

Sporting Cristal vs. Los Chankas. (Foto: Sporting Cristal)

En esa misma línea, el popular ‘Pirata’ hizo un fuerte llamado a la reflexión interna dentro del vestuario, pidiendo que cada integrante asuma su verdadera responsabilidad en los momentos más tensos. “Lo primero que hay que hacer es ser autocrítico, aquí todos acertamos y todos nos equivocamos y hay que saber dónde estamos”, afirmó Barcos.

Pese a encontrarse en un momento complicado en la tabla, igual proyectó la mirada hacia los próximos desafíos que definirán las verdaderas aspiraciones del club cervecero en el actual certamen. “Nosotros tenemos que seguir, nos quedan diez partidos y tenemos que ir a buscarlos los diez”, advirtió.

Con esta inobjetable goleada sobre la escuadra andina, Sporting Cristal buscará mantener esta positiva reacción anímica y deportiva en el Torneo Clausura. El claro mensaje enviado apunta netamente a corregir los errores y concentrarse exclusivamente en ganar las diez finales restantes para pelear por una clasificación internacional.

La defensa a Julio César Uribe

Cambiando radicalmente de tema, el goleador no pudo evitar pronunciarse sobre la lamentable y cobarde agresión que sufrió el Director General de Fútbol, Julio César Uribe, a las afueras del recinto rimense. “Uribe merece respeto, más allá de ser un dirigente es una persona y si hay que echar culpas estamos todos en las mismas, todos somos responsables”, sostuvo.

El artillero fue muy enfático al momento de destacar la enorme trayectoria profesional del exseleccionado nacional, exigiendo que la hinchada reconozca su gran aporte histórico al balompié peruano en lugar de violentarlo. “Es ídolo no solo de Sporting Cristal sino del Perú y merece respeto”, manifestó.

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