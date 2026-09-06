Javier Sanguinetti se pronunció luego de la polémica que protagonizó en el triunfo de Sport Huancayo por 2-1 sobre Sport Boys. El argentino marcó los dos goles del ‘Rojo Matador’, pero su celebración del tanto de la victoria provocó la reacción de los jugadores rosados y terminó generando una fuerte bronca en el campo.

El episodio ocurrió tras el segundo tanto de Sanguinetti, quien convirtió de penal en los minutos finales del compromiso disputado en el estadio IPD de Huancayo. El futbolista celebró frente a la tribuna donde se encontraban los hinchas de Sport Boys, situación que fue interpretada como una provocación por los integrantes del cuadro chalaco.

La tensión rápidamente pasó al terreno de juego, donde los futbolistas de ambos equipos protagonizaron empujones y discusiones. El incidente terminó con expulsiones y obligó a detener las acciones durante varios minutos antes de que el encuentro pudiera continuar hasta el pitazo final.

Horas después del partido, Sanguinetti decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El jugador de Sport Huancayo se dirigió directamente a la gente de Sport Boys para ofrecer sus disculpas por la situación que se generó tras su celebración.

Comunicado Javier Sanguinetti

“Quiero dirigirme a toda la gente de Sport Boys para expresar mis disculpas por la situación que se generó durante el partido”, señaló Sanguinetti en su comunicado. El argentino reconoció que su festejo pudo ser interpretado de otra manera y haber generado molestia entre los hinchas.

Sin embargo, el futbolista fue enfático al señalar que nunca tuvo la intención de faltar el respeto, provocar o burlarse de los seguidores de la ‘Misilera’. Según explicó, su celebración respondió únicamente a la emoción y la intensidad del momento después de una jugada importante para su equipo.

Sanguinetti también remarcó el respeto que siente por Sport Boys, sus jugadores y toda su hinchada. “No hubo ninguna mala intención ni un deseo de generar conflicto”, sostuvo el argentino, quien lamentó que su festejo haya terminado desencadenando una situación de tensión entre ambos equipos.

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