El mediocampista ecuatoriano Fernando Gaibor no ocultó su profunda frustración luego del inesperado empate que consiguió Alianza Lima frente a Juan Pablo II en condición de visitante. Tras el pitazo final por la Fecha 8 del Torneo Clausura, el volante blanquiazul decidió tomar la palabra para analizar el delicado momento deportivo que atraviesa el actual primer equipo. Además, fue crítico al cuestionar duramente las polémicas decisiones arbitrales tomadas en los últimos partidos de la jornada, que también han generado debate en los aficionados.

El desarrollo del encuentro resultó sumamente complejo para las aspiraciones de la escuadra dirigida por Pablo Guede. Frente al cerrojo defensivo impuesto por los locales, la impaciencia comenzó a apoderarse de los jugadores victorianos al no poder trasladar las oportunidades de ataque, al marcador.

Esta incómoda igualdad frena momentáneamente las intenciones del conjunto de La Victoria de acercarse a la anhelada cima del campeonato, obligándolos a replantear su estrategia ofensiva para la decisiva recta final. Pero no ocultan que las decisiones arbitrales podrían haber cambiado el rumbo del partido.

Alianza Lima vs. Juan Pablo II. (Foto: Liga 1)

Durante su intervención frente a las cámaras de L1MAX, el mediocampista reconoció abiertamente las grandes dificultades que plantea cada adversario. “Quisieramos nosotros ganar pero hay muchas condiciones. El juego es complicado y hay que asumirlo, somos profesionales, nos merecemos a esta institución y trabajamos todos los días para revertir este momento que como a todo equipo de fútbol le pasa”, declaró el volante con mucha convicción.

Asimismo, admitió que atraviesan una racha negativa de resultados, pero rescató la incansable actitud de sus compañeros para ir siempre al frente en busca de la victoria. “Rescato que el equipo, pese a situaciones externas, sigue insistiendo, creando y teniendo situaciones de gol. Debemos seguir insistiendo y trabajando para tener esa racha”, manifestó.

Lejos de dejarse vencer por el pesimismo que ronda en un sector de la hinchada, prefirió resaltar lo que se hizo en la primera mitad de año. “En el semestre anterior hicimos una campaña excepcional, y creo que no se habló de eso. El partido pasado perdimos después de 24 fechas. El grupo es muy consciente y por encima de todos somos profesionales. Esta institución merece ganar siempre”, añadió.

La incomodidad por decisiones arbitrales

Más allá del resultado, sus declaraciones al analizar la labor de los jueces, reveló que el grupo siente una clara desigualdad en el trato. “Sí termina repercutiendo las cosas externas. Cuando es a nosotros nos las cobran pero al otro lado ni las revisan. Nosotros somos profesionales y debemos seguir trabajando para revertir el momento de eso. Lo que más queremos es volver al triunfo”, expresó Gaibor.

El jugador profundizó en cómo estos polémicos cobros terminan afectando directamente su posición en la tabla de posiciones. “Nosotros nos dedicamos al trabajo, respecto al tema de las decisiones del campo de juego sí repercute, porque quizás no tenemos más goles a favor, u otras cosas, pero que más puedo decir. Nosotros somos profesionales, estamos en Alianza y debemos ir contra todo eso”, concluyó.

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