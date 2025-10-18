El Torneo Clausura sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la Liga 1 2025, donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. Este fin de semana comenzará la fecha 15, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y algunos clubes buscando salir del fondo para evitar el descenso a la Liga 2 2026.

La jornada comenzará con el duelo entre Los Chankas que se medirá frente a Juan Pablo II en Andahuaylas, dónde ambos tratarán de sacar los puntos que les permitan alejarse de los puestos de descenso. Pero no serán los únicos que pelean por esto, pues Comerciantes Unidos hará lo propio ante Alianza Atlético en Cutervo.

Pero el duelo que se robará los reflectores en la jornada sabatina será el de Cienciano y Cusco FC, más que nada porque se podría definir si el conjunto ‘dorado’ seguirá en carrera por el título del Clausura o si le seguirá dejando el camino libre a Universitario.

El movimiento del día domingo será solo con dos partidos, en Sullana será Atlético Grau el anfitrión que recibirá a UTC, que también está complicado en la tabla de posiciones comprometido al descenso, por lo que necesita con urgencia los tres puntos.

Por otro lado, Cusco será escenario principal del enfrentamiento difícil que tendrá Sporting Cristal pues se medirá frente a Deportivo Garcilaso. Ambos, tratarán de mantenerse cerca de los primeros puestos de la tabla, no solo del clausura, si no también del acumulado.

El lunes tendremos una jornada llena de emociones, primero Alianza Lima visitará a Sport Huancayo, luego de motivarse venciendo en su último partido en Matute, lo que los ha puesto en el tercer lugar cerca de los líderes. Por su parte, Sport Boys recibirá -a puertas cerradas- a Melgar en el Miguel Grau por la noche.

Finalmente, el líder del torneo será el encargado de cerrar esta fecha 15 del Clausura. En el Estadio Monumental, se medirá frente a Ayacucho FC, buscando seguir dejando atrás a sus más cercanos perseguidores.

Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025:

FECHA HORA PARTIDO ESTADIO CANAL 18/10 1:00 p.m. Los Chankas vs Juan Pablo II Los Chankas L1 MAX 18/10 3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético Juan Maldonado L1 MAX 18/10 6:00 p.m. Cienciano vs Cusco FC Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 19/10 3:00 p.m. Atlético Grau vs UTC Campeones del 36 L1 MAX 19/10 5:30 p.m. Dep. Garcilaso vs Sporting Cristal Inca Garcilaso de la Vega L1 MAX 20/10 1:15 p.m. Sport Huancayo vs Alianza Lima IPD de Huancayo L1 MAX 20/10 6:00 p.m. Sport Boys vs Melgar Miguel Grau GOLPERÚ 20/10 8:15 p.m. Universitario vs Ayacucho FC Estadio Monumental GOLPERÚ

Descansan: Alianza Universidad y ADT.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 12 9 3 0 23 8 15 30 2 Cusco FC* 12 7 2 3 19 11 8 23 3 Alianza Lima 13 6 3 4 21 15 6 21 4 Melgar 14 5 6 3 20 14 6 21 5 Garcilaso 13 5 6 2 17 16 1 21 6 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 7 Sporting Cristal 11 5 4 2 20 8 12 19 8 Cienciano 12 5 3 4 18 15 3 18 9 Alianza Atlético 12 4 4 4 11 8 7 16 10 Comerciantes Unidos 12 4 4 4 14 17 -3 16 11 Sport Huancayo* 13 4 3 6 23 22 1 15 12 Atlético Grau 12 4 3 5 16 15 1 15 13 Los Chankas 11 5 0 6 14 24 -10 15 14 Alianza Universidad* 13 4 1 8 15 26 -11 13 15 Sport Boys 13 3 3 7 11 19 -8 12 16 Juan Pablo II 12 2 5 5 9 15 -6 11 17 Ayacucho FC 12 3 2 7 10 19 -9 11 18 UTC * 11 1 3 7 9 16 -7 6 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 30 21 6 3 61 20 41 69 2 Alianza Lima 31 17 7 7 44 26 18 58 3 Cusco FC * 30 17 6 7 53 31 22 57 4 Melgar* 32 13 13 6 48 33 20 52 5 Sporting Cristal 29 15 6 8 51 32 19 51 6 Alianza Atlético* 30 15 5 10 39 26 13 50 7 Garcilaso 31 13 9 10 44 35 9 48 8 Sport Huancayo 31 13 6 12 46 43 3 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 30 10 11 9 47 40 7 41 11 Los Chankas 29 10 8 11 38 49 -11 38 12 Atlético Grau 30 9 10 11 39 39 0 37 13 Sport Boys* 31 8 8 15 37 47 -10 32 14 Juan Pablo II 30 7 9 14 29 43 -14 30 15 Comerciantes Unidos 30 6 9 15 31 48 -17 27 16 Ayacucho FC 30 7 5 18 24 46 -22 26 17 UTC * 30 6 7 16 26 52 -26 25 18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

TE PUEDE INTERESAR