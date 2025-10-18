El Torneo Clausura sigue su curso y poco a poco se va clarificando la definición de la Liga 1 2025, donde Universitario de Deportes es el principal candidato para quedarse con el título y confirmar su tricampeonato. Este fin de semana comenzará la fecha 15, con la tabla de posiciones moviéndose en la parte alta y algunos clubes buscando salir del fondo para evitar el descenso a la Liga 2 2026.
La jornada comenzará con el duelo entre Los Chankas que se medirá frente a Juan Pablo II en Andahuaylas, dónde ambos tratarán de sacar los puntos que les permitan alejarse de los puestos de descenso. Pero no serán los únicos que pelean por esto, pues Comerciantes Unidos hará lo propio ante Alianza Atlético en Cutervo.
Pero el duelo que se robará los reflectores en la jornada sabatina será el de Cienciano y Cusco FC, más que nada porque se podría definir si el conjunto ‘dorado’ seguirá en carrera por el título del Clausura o si le seguirá dejando el camino libre a Universitario.
El movimiento del día domingo será solo con dos partidos, en Sullana será Atlético Grau el anfitrión que recibirá a UTC, que también está complicado en la tabla de posiciones comprometido al descenso, por lo que necesita con urgencia los tres puntos.
Por otro lado, Cusco será escenario principal del enfrentamiento difícil que tendrá Sporting Cristal pues se medirá frente a Deportivo Garcilaso. Ambos, tratarán de mantenerse cerca de los primeros puestos de la tabla, no solo del clausura, si no también del acumulado.
El lunes tendremos una jornada llena de emociones, primero Alianza Lima visitará a Sport Huancayo, luego de motivarse venciendo en su último partido en Matute, lo que los ha puesto en el tercer lugar cerca de los líderes. Por su parte, Sport Boys recibirá -a puertas cerradas- a Melgar en el Miguel Grau por la noche.
Finalmente, el líder del torneo será el encargado de cerrar esta fecha 15 del Clausura. En el Estadio Monumental, se medirá frente a Ayacucho FC, buscando seguir dejando atrás a sus más cercanos perseguidores.
Partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025:
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|CANAL
|18/10
|1:00 p.m.
|Los Chankas vs Juan Pablo II
|Los Chankas
|L1 MAX
|18/10
|3:15 p.m.
|Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
|Juan Maldonado
|L1 MAX
|18/10
|6:00 p.m.
|Cienciano vs Cusco FC
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|19/10
|3:00 p.m.
|Atlético Grau vs UTC
|Campeones del 36
|L1 MAX
|19/10
|5:30 p.m.
|Dep. Garcilaso vs Sporting Cristal
|Inca Garcilaso de la Vega
|L1 MAX
|20/10
|1:15 p.m.
|Sport Huancayo vs Alianza Lima
|IPD de Huancayo
|L1 MAX
|20/10
|6:00 p.m.
|Sport Boys vs Melgar
|Miguel Grau
|GOLPERÚ
|20/10
|8:15 p.m.
|Universitario vs Ayacucho FC
|Estadio Monumental
|GOLPERÚ
Descansan: Alianza Universidad y ADT.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
