Alianza Lima sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura 2026. La derrota por 3-2 frente a Sporting Cristal, en el Estadio Alberto Gallardo, dejó al equipo dirigido por Pablo Guede con 25 puntos y lo alejó de los primeros lugares de la tabla. Aunque todavía tiene posibilidades matemáticas de quedarse con el certamen, el panorama se volvió mucho más complicado. Ahora, los blanquiazules no solo necesitan ganar los partidos que les quedan, sino también esperar que varios de sus competidores pierdan puntos en las últimas jornadas.

La fecha 14 dejó un escenario bastante ajustado en la parte alta de la clasificación. Sporting Cristal aprovechó su triunfo para llegar a los 28 puntos e igualar a Sport Huancayo, que cayó por 2-0 ante Juan Pablo II College. Universitario, con 27 unidades y un partido pendiente, también continúa en la pelea, mientras que Melgar suma 26. Por su parte, Alianza Lima comparte las 25 unidades con Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II College y Alianza Atlético. La diferencia es corta, pero cada resultado será determinante en la recta final del campeonato.

Actualmente, Alianza Lima se ubica en el séptimo lugar del Clausura, con 25 puntos y una diferencia de goles de +7. Por delante tiene a Sporting Cristal y Sport Huancayo, ambos con 28 unidades, además de Universitario con 27 y Melgar con 26. La distancia con los líderes es de apenas tres puntos, sin embargo, el problema para los íntimos es que varios de estos equipos todavía tienen enfrentamientos pendientes y, en el caso de Universitario, incluso cuentan con un partido menos.

El calendario de los victorianos contempla tres compromisos decisivos. Primero tendrán que recibir a Cienciano en Matute, luego visitarán a Los Chankas en Andahuaylas y finalmente cerrarán su participación enfrentando a FC Cajamarca. Si consigue ganar los tres encuentros, alcanzarán los 34 puntos. Esa es la cifra máxima a la que pueden aspirar y, por lo tanto, su principal obligación será sumar nueve de nueve. Cualquier empate o derrota reducirá considerablemente sus posibilidades de conquistar el Clausura.

Alianza Lima llega a la fecha 15 del Torneo Clausura habiendo perdido su último encuentro ante Sporting Cristal. (Foto: GEC)

El principal problema para Alianza Lima es Universitario, que tiene 27 puntos y cuatro partidos por disputar. Los cremas enfrentarán a Sport Boys, Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo, por lo que podrían llegar hasta las 39 unidades. Para que los blanquiazules puedan superarlos, necesitan que la ‘U’ sume como máximo seis de los doce puntos disponibles, además de ganar todo lo que les queda. Si los dirigidos por Fabián Bustos consiguen ocho puntos o más, quedarán fuera del alcance de los íntimos.

Sporting Cristal y Sport Huancayo también tendrán mucho que decir en esta definición. Ambos cuentan con 28 puntos y pueden llegar hasta los 37. Los rimenses enfrentarán a FC Cajamarca, ADT y Cienciano, mientras que los huancaínos tendrán compromisos ante Melgar, Cienciano y Universitario. Para que Alianza Lima termine por encima de los dos, necesita que cada uno sume como máximo cinco de los nueve puntos restantes. Es decir, ambos deberán dejar escapar al menos cuatro unidades en las últimas tres jornadas.

Otro aspecto que puede jugar a favor de Alianza Lima son los enfrentamientos directos entre sus competidores. Sport Huancayo tendrá que medirse con Melgar y Universitario, dos clubes que también buscan ganar el Clausura. Estos partidos permitirán que algunos rivales pierdan puntos, aunque eso no será suficiente por sí solo. Los blanquiazules también deberán prestar atención a Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II College y Alianza Atlético, que tienen 25 unidades, así como a Cusco FC, que suma 24 y todavía conserva posibilidades matemáticas de alcanzar el primer lugar.

Los de Pablo Guede quieren ganar el Torneo Clausura para salir campeones nacionales de manera automática sin la necesidad de disputar los play-offs. Sin embargo, si esto no sucede, ya están clasificados a la gran final por el título de la Liga 1 2026, debido a que ganaron el Apertura y aseguraron terminar entre los dos primeros puestos del acumulado. Así pues, de no conseguir el primer objetivo, los de La Victoria tendrán enfocarse en llegar de la mejor manera posible a los encuentros de definición, ya que tendrán algunos días extras de descanso.

Alianza Lima quiere ganar el Torneo Clausura para ser campeón nacional de manera automática. (Foto: Alianza Lima)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 14 9 1 4 29 17 12 28 2 Sport Huancayo 14 9 1 4 23 17 6 28 3 Universitario 13 8 3 2 28 19 9 27 4 Melgar 14 7 5 2 25 15 10 26 5 Deportivo Garcilaso 14 8 1 5 26 15 11 25 6 Juan Pablo II 14 7 4 3 25 16 9 25 7 Alianza Lima 14 7 4 3 20 13 7 25 8 Alianza Atlético 14 8 1 5 28 28 0 25 9 Cusco 14 8 0 6 25 19 6 24 10 Sport Boys 13 6 3 4 19 14 5 21 11 Atlético Grau 14 5 3 6 16 20 -4 18 12 Cienciano 14 5 2 7 19 21 -7 17 13 Comerciantes Unidos 14 3 5 6 24 25 -1 14 14 Los Chankas 14 3 3 8 14 30 -16 12 15 FC Cajamarca 14 3 2 9 21 32 -11 11 16 ADT 14 2 4 8 11 24 -14 10 17 CD Moquegua 14 2 4 8 8 22 -14 10 18 UTC 14 1 2 11 15 28 -13 0

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 3-2 ante Sporting Cristal, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Cienciano, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el martes 3 de noviembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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