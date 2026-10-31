Sporting Cristal dio un golpe importante en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Con su agónica victoria por 3-2 sobre Alianza Lima, gracias a un gol de Santiago González en los descuentos, el equipo rimense alcanzó los 28 puntos y recuperó el primer lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, todavía queda mucho por resolver y, con tres fechas por disputarse, los celestes saben que no pueden darse el lujo de dejar puntos en el camino.

La fecha 14 dejó resultados que terminaron favoreciendo a Sporting Cristal. Sport Huancayo perdió por 2-0 ante Juan Pablo II College, Melgar empató 1-1 con Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso cayó por 3-2 frente a Alianza Atlético. A esto se sumó la derrota de Alianza Lima, que llegó al Alberto Gallardo con la posibilidad de superar a los rimenses, pero terminó quedándose con 25 unidades. Así, el campeonato quedó completamente abierto.

Actualmente, Sporting Cristal comparte el primer lugar con Sport Huancayo, ambos con 28 puntos, aunque los de La Florida tienen una mejor diferencia de goles (+12 frente a +6). Detrás aparece Universitario con 27 unidades y un encuentro pendiente contra Sport Boys, seguido de Melgar con 26. Deportivo Garcilaso, Juan Pablo II College, Alianza Lima y Alianza Atlético suman 25, mientras que Cusco FC tiene 24. Es decir, apenas cuatro puntos separan al líder del noveno puesto.

El panorama para los cerveceros es exigente, pero tienen un calendario que le permite ilusionarse. En la fecha 15 recibirán a FC Cajamarca, posteriormente visitarán a ADT en Tarma y cerrarán el Clausura enfrentando a Cienciano en el Alberto Gallardo. Si gana estos tres compromisos, llegará a los 37 puntos. No obstante, esa cifra no le garantiza el título, porque Universitario todavía puede superarla. Por eso, además de conseguir los nueve puntos restantes, necesita que sus rivales directos dejen unidades en el camino.

Sporting Cristal venció por 3-2 a Alianza Lima en su último partido en el Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

El principal obstáculo es Universitario. El equipo dirigido por Fabián Bustos tiene 27 puntos y cuatro encuentros pendientes, incluido el compromiso reprogramado frente a Sport Boys, previsto para el 4 de noviembre. Además, deberá enfrentar a Atlético Grau, CD Moquegua y Sport Huancayo. Si gana todos sus partidos, alcanzará los 39 puntos y dejará sin posibilidades a Sporting Cristal, incluso si los rimenses consiguen puntaje perfecto. Por lo tanto, los celestes necesitan que la ‘U’ pierda al menos tres puntos de los doce que todavía tiene en disputa, siempre y cuando hagan los deberes y ganen los tres encuentros que les quedan.

Sport Huancayo representa una amenaza directa. Con 28 unidades, tiene la posibilidad de llegar a 37 puntos si gana sus últimos tres compromisos. Su calendario incluye enfrentamientos contra Melgar, Cienciano y Universitario, rivales que podrían complicar sus aspiraciones. Precisamente, el choque ante los cremas será determinante para la definición del Clausura, ya que ambos clubes están involucrados en la pelea por el primer lugar. Sporting Cristal necesita que los huancaínos cedan puntos o, en caso de igualdad, mantener una diferencia de goles favorable.

Tampoco se puede descartar a Melgar, que suma 26 puntos, ni a los clubes que aparecen con 25 unidades. Alianza Lima, por ejemplo, todavía puede llegar a 34 puntos y deberá enfrentar a Cienciano, Los Chankas y FC Cajamarca. Mientras tanto, Melgar tiene un duelo directo con Sport Huancayo en la próxima jornada. Estos enfrentamientos pueden beneficiar a Sporting Cristal, pues algunos de sus perseguidores se quitarán puntos entre sí. De todas maneras, un empate o una derrota de los rimenses podría volver a cambiar por completo la pelea por el título.

Finalmente, ‘SC’ no solo debe concentrarse en ganar el Clausura, sino también en su ubicación en la tabla acumulada. El reglamento exige que el ganador de un torneo corto termine entre los ocho primeros de la clasificación general para acceder a los play-offs por el título nacional. Actualmente, los celestes ocupan el séptimo lugar, por lo que cumplen esa condición de manera provisional. Así, el objetivo está claro: ganar sus tres partidos restantes, esperar los tropiezos necesarios de Universitario y Sport Huancayo y asegurar su lugar entre los ocho mejores del acumulado. Solo entonces podrán celebrar la clasificación a la definición a las semifinales.

Sporting Cristal enfrentará a FC Cajamarca en su próximo encuentro. (Foto: Sporting Cristal)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 14 9 1 4 29 17 12 28 2 Sport Huancayo 14 9 1 4 23 17 6 28 3 Universitario 13 8 3 2 28 19 9 27 4 Melgar 14 7 5 2 25 15 10 26 5 Deportivo Garcilaso 14 8 1 5 26 15 11 25 6 Juan Pablo II 14 7 4 3 25 16 9 25 7 Alianza Lima 14 7 4 3 20 13 7 25 8 Alianza Atlético 14 8 1 5 28 28 0 25 9 Cusco 14 8 0 6 25 19 6 24 10 Sport Boys 13 6 3 4 19 14 5 21 11 Atlético Grau 14 5 3 6 16 20 -4 18 12 Cienciano 14 5 2 7 19 21 -7 17 13 Comerciantes Unidos 14 3 5 6 24 25 -1 14 14 Los Chankas 14 3 3 8 14 30 -16 12 15 FC Cajamarca 14 3 2 9 21 32 -11 11 16 ADT 14 2 4 8 11 24 -14 10 17 CD Moquegua 14 2 4 8 8 22 -14 10 18 UTC 14 1 2 11 15 28 -13 0

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 3-2 a Alianza Lima, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el lunes 2 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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