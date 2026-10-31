Universitario sigue firme en la pelea por el Torneo Clausura 2026. Aunque no tuvo actividad durante la fecha 14 de la Liga 1, el equipo dirigido por Fabián Bustos recibió algunas noticias favorables gracias a los resultados de sus principales competidores. Con 27 puntos y cuatro partidos pendientes, los cremas se encuentran a solo una unidad de Sporting Cristal y Sport Huancayo, que comparten el primer lugar. Lo mejor para sus intereses es que todavía dependen de sí mismos para quedarse con el certamen.

La jornada dejó resultados que terminaron beneficiando a Universitario. Sport Huancayo, que llegaba como uno de los líderes, perdió por 2-0 ante Juan Pablo II College, mientras que Melgar no pasó del empate 1-1 frente a Comerciantes Unidos. Por su parte, Deportivo Garcilaso cayó por 3-2 ante Alianza Atlético. El único que aprovechó la fecha fue Sporting Cristal, que derrotó por 3-2 a Alianza Lima y llegó a los 28 puntos. De esta manera, la lucha por el Clausura continúa abierta y con varios clubes involucrados.

Actualmente, la ‘U’ ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones con 27 unidades, por detrás de Cristal y Sport Huancayo, ambos con 28. Más atrás aparecen Melgar con 26 puntos, mientras que Garcilaso, Juan Pablo II College, Alianza Lima y Alianza Atlético suman 25. Sin embargo, los cremas tienen una ventaja importante: cuentan con un partido menos que todos estos equipos, por lo que podrían recuperar el primer lugar cuando disputen su encuentro pendiente ante Sport Boys.

Precisamente, el primer desafío de Universitario será frente a Sport Boys, el miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Monumental. Este compromiso corresponde a la fecha 14 y fue reprogramado por motivos de seguridad relacionados con la procesión del Señor de los Milagros. Una victoria le permitirá alcanzar los 30 puntos y superar por dos unidades a Sporting Cristal y Sport Huancayo. Así, los de Ate llegarían a las últimas tres jornadas dependiendo únicamente de sus propios resultados para conquistar el Clausura.

Universitario venció por 3-0 a Juan Pablo II College en su último partido en el Torneo Clausura. (Foto: ITEA Sports)

Después de enfrentar a Sport Boys, Universitario tendrá que visitar a Atlético Grau, recibir a CD Moquegua y cerrar su participación frente a Sport Huancayo, en condición de visitante. Si gana estos cuatro compromisos, llegará a los 39 puntos y será campeón del Torneo Clausura, sin importar lo que hagan sus perseguidores. Incluso, podría asegurar el primer lugar antes de la última jornada, dependiendo de los tropiezos de Sporting Cristal y los demás clubes que siguen en carrera.

Sporting Cristal aparece como uno de sus principales obstáculos. El equipo rimense tiene 28 puntos y todavía debe enfrentar a FC Cajamarca, ADT y Cienciano. Si gana sus tres partidos, terminará con 37 unidades, por lo que Universitario deberá tener un paso perfecto en esta recta final. Esto significa que si los cremas dejan escapar puntos en el camino, dependerán de que ‘SC’ y Sport Huancayo no sumen lo suficiente en las jornadas restantes.

Otro rival directo es el ‘Rojo Matador’, que también suma 28 puntos y todavía debe enfrentar a Melgar, Cienciano y coincidentemente a Universitario. Este último compromiso podría convertirse en una verdadera final por el Clausura, especialmente si ambos llegan separados por una diferencia mínima. Además, el ‘Dominó’ continúa en la pelea con 26 unidades, mientras que los equipos que tienen 25 todavía cuentan con posibilidades matemáticas. Por eso, aunque la ‘U’ tiene el panorama a su favor por el partido pendiente, no puede confiarse en una definición que promete ser ajustada hasta las últimas jornadas.

Los merengues, segundos en el acumulado por detrás de Alianza Lima, llegarían a una final de manera directa si ganan el Torneo Clausura. En caso no consigan llevarse el segundo certamen del año, podrían disputar las semifinales si sostienen su segunda posición en la tabla general de la Liga 1. Ojo, si el club que gana el Clausura también lo desplaza de dicho segundo lugar en el acumulado, quedarán fuera de carrera y se despedirán del sueño de conseguir el tetracampeonato.

Fabián Bustos está viviendo su segunda etapa en Universitario. (Foto: Universitario)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 14 9 1 4 29 17 12 28 2 Sport Huancayo 14 9 1 4 23 17 6 28 3 Universitario 13 8 3 2 28 19 9 27 4 Melgar 14 7 5 2 25 15 10 26 5 Deportivo Garcilaso 14 8 1 5 26 15 11 25 6 Juan Pablo II 14 7 4 3 25 16 9 25 7 Alianza Lima 14 7 4 3 20 13 7 25 8 Alianza Atlético 14 8 1 5 28 28 0 25 9 Cusco 14 8 0 6 25 19 6 24 10 Sport Boys 13 6 3 4 19 14 5 21 11 Atlético Grau 14 5 3 6 16 20 -4 18 12 Cienciano 14 5 2 7 19 21 -7 17 13 Comerciantes Unidos 14 3 5 6 24 25 -1 14 14 Los Chankas 14 3 3 8 14 30 -16 12 15 FC Cajamarca 14 3 2 9 21 32 -11 11 16 ADT 14 2 4 8 11 24 -14 10 17 CD Moquegua 14 2 4 8 8 22 -14 10 18 UTC 14 1 2 11 15 28 -13 0

* Le dedujeron cinco puntos a UTC por deudas.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 3-0 a Juan Pablo II, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 1 de noviembre desde las 3:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Mansiche.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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