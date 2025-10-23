El Torneo Clausura no se detiene y este jueves 23 de octubre tendremos un partido pendiente que podría marcar el destino de la Liga 1 2025. Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, donde ambos equipos prometen regalarnos un partidazo. No hay una favorito claro, porque esto es un clásico; lo cierto es que el coloso de la calle José Díaz será el escenario de un duelo de poder a poder.

Hay que recordar que este compromiso debió jugarse el pasado miércoles 15 de octubre, sin embargo, la Policía Nacional del Perú (PNP) no dio las garantías para su realización, ya que ese mismo día se llevó a cabo la marcha nacional contra el Gobierno. En ese sentido, la Liga Profesional de Fútbol vio por conveniencia hacer efectiva su reprogramación.

De esta manera, luego de diálogos y conversaciones entre las partes involucradas, llegaron a un consenso para que el choque de lleve a cabo este jueves 23 de octubre. El duelo está pactado para las 8:00 p.m. y contará con la transmisión exclusivo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV.

La previa de este partido estuvo muy caliente, ya que hubo dimes y diretes entre ambas partes, donde el tema central estuvo enfocado en las críticas de Universitario por la responsabilidad de Sporting Cristal para que este partido sea reprogramado. Todo comenzó con las declaraciones de Franco Velazco, administrador provisional del cuadro crema.

“Son cosas que en el sistema fútbol, en el sistema deportivo de nuestro país, tienen que cambiar. Estamos hablando de un club importante, y bueno, desafortunadamente tienen arrendado el Estadio Municipal de San Martín de Porres y que encima la mitad está sobre el agua”, sostuvo hace más de una semana.

En esa misma línea, Velazco añadió: “Entonces, en verdad no es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva, que supuestamente recae en los clubes, no esté acorde ni preste las condiciones necesarias para que la ‘U’, como debió haber ocurrido, haber jugado sin ningún problema en el Estadio Alberto Gallardo”.

Del lado de Sporting Cristal, Julio César Uribe, director general de Fútbol del club, no se quedó callado y le respondió directamente al administrador crema. “La considero una falta de respeto. Cristal nunca quiere ser parte de conflictos, si no de soluciones. En ese sentido, en una coyuntura tan convulsionada, deberíamos usar un poco más la inteligencia, si es que la tenemos, para respetar la realidad de los que compiten en un campeonato donde todo le mundo lo califica como malo”, soltó días después en RPP Noticias.

Partido reprogramado de la fecha 14:

Fecha Hora Partido Estadio Canal 23/10 8:00 p.m. Universitario vs. Sporting Cristal Nacional L1 MAX

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario* 13 10 3 0 25 9 16 33 2 Cusco FC* 13 8 2 3 21 12 9 26 3 Alianza Lima 14 7 3 4 23 16 7 24 4 Sporting Cristal 12 6 4 2 21 8 13 22 5 Melgar 15 5 6 4 20 15 5 21 6 Garcilaso 14 5 6 3 17 17 0 21 7 ADT 13 6 3 4 17 17 0 21 8 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 15 17 -2 19 9 Cienciano 13 5 3 5 19 17 2 18 10 Los Chankas 12 6 0 6 15 24 -11 18 11 Alianza Atlético 13 4 4 5 11 9 2 16 12 Sport Huancayo* 14 4 3 7 24 24 0 15 13 Atlético Grau 13 4 3 4 16 17 -1 15 14 Sport Boys* 14 4 3 7 12 19 -7 15 15 Alianza Universidad 13 4 1 8 15 26 -11 13 16 Juan Pablo II 13 2 5 6 9 16 -7 11 17 Ayacucho FC 13 3 2 8 11 21 -10 11 18 UTC * 12 2 3 7 11 16 -5 9 19 Binacional * 0 0 0 0 0 0 0 0

* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Universitario 31 22 6 3 63 21 42 72 2 Alianza Lima 32 18 7 7 46 27 19 61 3 Cusco FC * 31 18 6 7 55 32 23 60 4 Sporting Cristal 30 16 6 8 52 32 20 54 5 Melgar* 33 13 13 7 48 34 19 52 6 Alianza Atlético* 31 15 5 11 40 26 12 50 7 Garcilaso 32 13 9 11 44 36 8 48 8 Sport Huancayo 32 13 6 13 47 45 2 45 9 ADT 31 12 9 10 41 47 -6 45 10 Cienciano 31 10 11 10 48 42 6 41 11 Los Chankas 30 11 8 11 39 49 -10 41 12 Atlético Grau 31 9 10 12 39 41 -2 37 13 Sport Boys* 32 9 8 15 38 47 -9 35 14 Juan Pablo II 31 7 9 15 29 44 -15 30 15 Comerciantes Unidos 31 7 9 15 32 48 -16 30 16 UTC * 31 7 7 16 28 52 -24 28 17 Ayacucho FC 31 7 5 19 25 48 -23 26 18 Alianza Universidad 31 6 6 19 31 59 -26 24 19 Binacional * 18 4 6 8 20 33 -13 18

