Después de algunos días de incertidumbre por la demora en el registro de su transferencia, por fin hoy sábado 7 de febrero se dio luz verde para confirmar la llegada de Rafael Guzmán al Real Betis del fútbol español. El zaguero de Universitario de Deportes, a sus 18 años, dará un salto importantísimo en su carrera profesional y buscará ganarse un espacio en Europa, comenzando en la categoría Juvenil A del conjunto bético.
Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, la ‘U’ reveló que la venta ya estaba finiquitada y despidió a su canterano con unas emotivas palabras, deseándole lo mejor en su primera experiencia fuera del Perú. En tienda crema confían en su potencial y están seguros que estará a la altura de este duro reto.
“Gracias por tu garra, ‘Rafa’. Rafael Guzmán Lecaros, integrante del primer equipo proveniente de nuestras divisiones menores, continuará su carrera profesional en Real Betis. En su paso por el club, defendió la camiseta con entrega y profesionalismo. ¡Éxitos en esta nueva etapa, ‘Rafa’“, se pudo leer.
Si bien desde mitad de semana se sabía que las partes involucradas habían llegado a un acuerdo, incluso el futbolista ya había sido inscrito en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se presentó un inconveniente a raíz de que todo se cerró al límite del cierre del mercado de pases en Europa. A partir de esto hubo mucho expectativa de por medio.
Noticia en desarrollo...
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Oficialmente fuera! Alianza Lima confirmó las salidas definitivas de Sergio Peña y Miguel Trauco
- Otra baja más en Universitario: José ‘Tunche’ Rivera sale de lista para el partido frente a Cusco FC
- ¡Se va del Perú! Gabriel Costa reveló la razón de su sorpresiva despedida del país
- Claudio Pizarro se deshizo en elogios hacia Felipe Chávez: “Juega con mucha inteligencia”
- Fixture, calendario y partidos de la Liga 1 2026: revisa los enfrentamientos del Torneo Apertura y Clausura
- Calculadores de la Liga 1 2026: pronostica los resultados y juega con la tabla de posiciones