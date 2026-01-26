Alianza Lima se prepara para el inicio de la Liga 1 y Copa Libertadores, situación que generará una seguidilla de partidos importante. Desde tienda blanquiazul, optaron por tener variedad del plantel en este 2026; sin embargo, la separación de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco alteró algunos planes de Pablo Guede. Precisamente, el club recurrió a un canterano para reemplazar a este último: Rait Alarcón. El joven de 20 años ya entrena con el equipo principal.

La situación de separación de algunos jugadores dejó claro que, para esta temporada, en Alianza Lima no tolerarán situaciones extradeportivas. Además, la indicación desde Pablo Guede cada vez es más clara. A días de iniciar la Liga 1, Alianza Lima sigue con los entrenamientos, enfocándose también en los retos próximos.

Este viernes 30 de enero tendrán que visitar Huancayo para medirse ante Sport Huancayo, en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura. Posteriormente, jugarán el día martes 4 de febrero, por la fase 1 de la Copa Libertadores ante 2 de Mayo, equipo paraguayo que busca dar la sorpresa.

Conscientes de la carga que requieren estos partidos, Guede recurrió a la cantera como solución más inmediata. La presencia de Rait Alarcón en los entrenamientos, podría hacerlo partícipe del partido de Liga 1 o también ser una alternativa, teniendo en cuenta que también está Cristian Carbajal como lateral izquierdo.

Con 20 años de edad, tiene contrato con la institución hasta 2026, por lo que la idea inicial del club era cederlo a préstamo y así tuviera minutos para decidir un caso de renovación. Con la salida de Trauco del equipo principal, los planes parecen haber cambiado, aunque todo dependerá del DT.

Alarcón todavía no ha debutado como profesional en Alianza Lima, a pesar que también fue presentado en el año 2025 con la plantilla principal. Su periplo mayor ha sido en la Liga 3 con la camiseta blanquiazul. En total, disputó 21 partidos y se lució con 2 asistencias. 10 duelos jugó como lateral izquierdo.

Cabe resaltar que, en los próximos días, podría haber novedades también en cuanto a refuerzos en Alianza Lima. Por ahora, tienen disponible un cupo de extranjero que, desde un inicio, estaba planificado para un volante; sin embargo, el caso de los jugadores separados podría influir en la toma de decisiones.

