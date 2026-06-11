En Universitario siguen trabajando en la incorporación de un atacante sea nacional o extranjero y, de hecho, ya anunciaron la saluda del delantero hispasenegalés Sekou Gassama, quien no cumplió con las expectativas creadas antes de su llegada al club. De hecho, apenas disputó unos pocos minutos sobre el final del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por tal motivo, la gerencia deportiva del club, en coordinación con el entrenador argentino Héctor Cúper, trabajan en el fichaje de un futbolista de nivel que complemente o sea competencia de Álex Valera, goleador de la ‘U’ durante esta última etapa de Universitario, vigente tricampeón peruano.

Todo hacía indicar que el elegido era Raúl Ruidíaz, jugador formado en la institución y que tiene la intención de pegar la vuelta. Sin embargo, su llegada quedaría en ‘stand by’, debido a que el estratega albiceleste preferiría que todas las negociaciones vayan para el lado de Gianluca Lapadula, otra de las opciones.

Raúl Ruidíaz fue pieza clave en el título crema en 2013, y siempre rindió en tienda crema.

Según información del periodista Gustavo Peralta, existe más interés por parte de la dirigencia y no tanto del comando técnico, por contar con ‘La Pulga’, dos veces campeón nacional con los cremas en 2009 y 2013.

“Porque se ha hablado mucho del tema de Raúl Ruidíaz, ya hasta se manosea la situación; se habla, se dice, llega o no llega. Han estado conversando la ‘U’ y Ruidíaz, bastante extenso. Yo voy a decir lo que sé a partir de la información que tengo. Según lo que me han dicho, que son fuentes fidedignas, para mí Ruidíaz no va a llegar a Universitario de Deportes. Me parece que ya lo está asumiendo también, sin que se lo hayan dicho, por los mensajes que ve”, dijo en el programa de YouTube Modo Fútbol de ‘Linkeados’.

“La decisión de Cúper me parece que está tomadadesde hace un par de días, porque ha hecho un análisis y cuando le dijeron Lapadula o Ruidíaz, él, por características futbolísticas, eligió a Lapadula”, añadió el comunicador.

Como se recuerda, Valera no pasa por su mejor presente en el club y buscan repotenciar su ataque, ante una posible salida de José Rivera, con futuro incierto, pero contrato vigente hasta finales de 2026.

Lo de Lapadula dependerá exclusivamente del jugador que, si bien ha vestido la camiseta de la selección peruana, nunca ha jugado en el fútbol nacional, pues toda su carrera la ha hecho en la Serie A y B de su natal Italia. Las próximas horas son claves para conocer una determinación oficial por parte de la ‘U’.

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