Roberto Mosquera podría volver a dirigir en el fútbol peruano

Esta semana, Juan Reynoso renunció a Real Garcilaso y Roberto Mosquera también dio un paso al costado del Royal Pari de Bolivia. Luego de este suceso, el ex DT de Alianza Lima podría volver a Perú para dirigir al equipo cusqueño.

Así lo confirmó Oswaldo Terrazas, asesor legal de Real Garcilaso , quien en conversación con Radio Ovación dijo que el curriculum de Roberto Mosquera es uno de los que tienen en carpeta.

"Tenemos el curriculum de Mosquera, pero todavía estamos en fase de análisis, después estaremos hablando con los interesados. Todavía nos faltan algunos por revisar, tenemos 11 curriculums, en su mayoría del extranjero", aseguró Terrazas.

Cabe destacar que según la prensa boliviana, el entrenador peruano estuvo en conversaciones con la Federación Boliviana de Fútbol para dirigir a la selección de ese país, de cara a las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2020.

Sin embargo, el martes pasado, el vicepresindente de la FBF afirmó que Mosquera no se encuentra en los planes de la selección altiplánica. "No estuvo ni está dentro de nuestros planes. Él podrá tener toda la capacidad del caso, pero no es para dirigir a nuestra selección", afirmó en conversación con RPP.

