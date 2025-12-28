Los aficionados del fútbol peruano cuentan los días para volver a ver a sus equipos en actividad, pero aún tendrán que esperar a que pases las fiestas de fin de año. Sin embargo, si podrán estar atentos de los movimientos más candentes que nos traerá el mercado de pases de la Liga 1, pues los clubes ya afinan sus plantillas para luchar por el título. En esa línea, luego de no haber tenido un 2025 muy regular, Melgar ha efectuado numerosos cambios en su equipo, con varias incorporaciones sorpresivas, y otras bajas. A continuación, te presentamos los fichajes, renovaciones y rumores más recientes del conjunto rojinegro.

Una de las noticias que más resonó en todo Arequipa, fue la salida de Tomás Martínez después de tres años de vestir la camiseta de Melgar. A pesar de haber sido una pieza fundamental en esas últimas temporadas, llevando la carga pesada de ser el ‘10’, la dirigencia decidió no seguir contando con sus servicios futbolísticos por lo que no renovaron el vínculo.

Si bien, dicha salida generó cuestionamientos de los hinchas, otra salida emotiva también fue la de Alexis ’el Chaka’ Arias, un jugador muy identificado con la camiseta de Melgar y que ha sido formado incluso en sus canteras. El ciclo de uno de los jugadores más emblemáticos llegó a su fin y ya no continuará más tampoco en tienda mistiana.

Juan Reynoso volvió a Arequipa en esta temporada 2025, para llevar las riendas nuevamente. (Foto: Melgar)

En cuanto a todas las bajas, tenemos otras salidas Pier Barrios y Leonel González, que no cumplieron con la expectativa que tenían por ser refuerzos del extranjero y pasaron a retirarlos del plantel. Mientras que algunos préstamos se han pactado para los nombres de Mariano Barreda, Percy Liza -que en un principio se iba a Deportivo Garcilaso, pero terminó en Sport Boys- y Mathias Llontop.

Finalmente, lo que sí ha sorprendido grandemente han sido los fichajes que han hecho de la mano de Reynoso. Pues han ”repatriado” a jugadores como Jeriel de Santis y Franco Zanelatto, que vuelven al país después de poco más de un año desde la última vez que jugaron en la Liga 1.

Otra incorporación fue la de Pablo Erustes, delantero y goleador que brilló en la temporada 2025 con el Deportivo Garcilaso y que ahora tendrá la tarea de cargar con los goles de Melgar. Pero la bomba llegó desde México, pues a pedido explícito de Juan Reynoso llegó Jesús Alcántar, defensor mexicano que buscara ser la nueva promesa en el fútbol peruano.

ALTAS BAJAS RENOVACIONES RUMORES Pablo Erustes Mariano Barreda (préstamo) Lautaro Guzmán (préstamo) Edu Villar Jeriel de Santis Percy Liza (préstamo) Alec Deneumostier Franco Zanelatto Mathías Llontop (préstamo) Carlos Cáceda Jesús Alcántar Pier Barrios Ricardo Farro Tomás Martínez Horacio Orzán Leonel González Alexis Arias

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

En cuanto a la Liga 1, aún no se conoce el fixture oficial de la temporada del 2026, pero si se ha podido conocer que la fecha de inicio estaría pactado para fines del mes de enero. De no pasar nada extraordinario, será el viernes 30 el primer día de actividad del Torneo Clausura. Además, en quincena se estaría realizando el sorteo oficial.

Por otro lado, no se ha confirmado aún la noche de presentación de Melgar, pero se espera que se lleve a cabo también durante las primeras semanas de enero. Hay que recordar que el ‘Dominó’ es uno de los pocos equipos que ya inició su pretemporada, pues buscan llegar a punto para su debut en Copa Sudamericana donde tendrá que luchar frente a Cienciano.

