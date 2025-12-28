Universitario de Deportes cerró un 2025 redondo, ganando tanto el Torneo Apertura como el Clausura, y consiguiendo el tricampeonato de forma anticipada. El cuadro crema es el dominador por excelencia del fútbol peruano y ahora buscará hacer una buena campaña en la próxima Copa Libertadores, donde jugará nuevamente desde la fase de grupos y tiene la misión de avanzar a octavos de final para superar lo hecho este año a nivel internacional. Jorge Fossati dejó el club y el primero en llegar fue el español Javier Rabanal, nuevo director crema.

El español llega precedido de un buen CV, tras ser parte de las divisiones menores y asistente técnico del primer equipo del PSV de Países Bajos, uno de los clubes más poderosos de Europa junto al mítico Ruud van Nistelrooy. En la temporada 2025 fue campeón de la Liga Pro con Independiente del Valle, y buscará repetir el plato el próximo año en el banquillo crema, con la base del plantel tricampeón en el fútbol peruano.

En cuanto a las renovaciones, el club publicó la continuidad de Williams Riveros y Matías di Benedetto, quienes vienen tramitando su nacionalización con el objetivo de jugar el 2026 como peruanos y no ocupar plaza de extranjero. Además, Horacio Calcaterra confirmó su renovación por un año más y el arquero Miguel Vargas también seguirá por una temporada más.

Con respecto a las salidas, Sebastián Britos no renovó con el club pese a ser pieza clave y titular en dos de los últimos tres títulos con el cuadro crema. Además, Jairo Vélez cruzó la vereda de enfrente y firmó por Alianza Lima, mientras que Gabriel Costa y Diego Churín también dejaron el club por bajo rendimiento y siguen evaluando su futuro.

Matías di Benedetto renovó hasta 2027. (Foto: @Universitario)

Con respecto a los fichajes, los dos primeros en llegar fueron Caín Fara y Sekou Gassama. El primero, apodado el ‘Faraón’, es un defensa central argentino que también puede jugar de stopper y lateral derecho o incluso carrilero, de buen paso por Aucas y Emelec de Ecuador. Su último equipo fue Atlanta de la Primera Nacional (Segunda División) de Argentina.

En tanto que Gassama llega de Eldense el ascenso del fútbol español, aunque el último semestre estuvo sin equipo. La ‘Pantera’, oriundo de Senegal, tiene experiencia en Almería, Valencia B, Fuenlabrada, Real Valladolid y Málaga, entre segunda y tercera categoría de España. Tuvo en productivo paso por Anorthosis de Chipre, anotando 9 goles en 26 partidos, y un breve pasaje por USM Alger de Argelia.

Finalmente, en cuanto a rumores es casi un hecho que Diego Romero volverá a principios de enero para sumarse a la pretemporada pues tiene contrato con Universitario. Se perfila para ser titular en 2026 en el arco merengue, luego de un año casi en blanco en Banfield de Argentina. Por otro lado, los ecuatorianos Emerson Pata y Billy Arce, de Independiente del Valle y Atlético Nacional, son opciones para reforzar los extremos.

Delantero senegalés Sekou Gassama es el nuevo atacante de Universitario. (Foto: @Universitario)

Altas, bajas y rumores en Universitario

ALTAS BAJAS RENOVACIONES RUMORES Javier Rabanal (DT) Sebastián Britos Horacio Calcaterra Diego Romero Caín Fara Gabriel Costa Williams Riveros Agustín Álvarez Sekou Gassama Diego Churín Matías di Benedetto Emerson Pata Jairo Vélez Miguel Vargas Billy Arce Jorge Fossati (DT)

¿Cuándo se abre el libro de pases?

El mercado de pases para la temporada 2026 se abrirá oficialmente del 5 de enero al 15 de marzo, periodo en el que los clubes podrán inscribir jugadores para el Torneo Apertura. En el caso del Clausura, la ventana se desarrollará del 1 de julio al 11 de agosto. Es importante considerar que, si un futbolista disputa una fecha oficial con un club durante el Apertura, no podrá jugar por otra institución hasta el inicio del Clausura.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2026?

Por ahora, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta del inicio de la Liga 1 2026. Sin embargo, se sabe que el torneo arrancará en el primer trimestre del año. Como sucede cada temporada, el fixture mantendrá el orden de enfrentamientos del campeonato previo, con la variación de que los equipos que fueron locales en el Apertura 2025 jugarían como visitantes en la nueva edición, y viceversa.

Javier Rabanal fue presentado como nuevo DT de Universitario junto a Franco Velazco (administrador) y Álvaro Barco (director deportivo). (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

