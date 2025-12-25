Pensado en la temporada 2026, Melgar presentará algunas novedades en su plantilla de la mano de Juan Reynoso como DT. El popular ‘Cabezón’ tendrá la oportunidad de armar sus piezas desde la pretemporada, buscando recuperar el nivel competitivo. Si bien todo va en orden con los jugadores, hay un tema que sigue siendo un problema para el plano institución: los derechos de televisión. Ricardo Bettocchi, administrador temporal, volvió a referirse a la empresa 1190 Sports, alegando que no han recibido ningún beneficio económico.

“Es un tema complejo porque fuimos de los únicos clubes que al final nos quedamos solos. El modelo que se estaba presentando tenía un montón de falencias que se están viendo ahora. Lo dijimos en 2021 antes que pase absolutamente nada, porque el modelo peruano, con la piratería, no iba a funcionar”, contó en entrevista con Exitosa.

Para Bettocchi, el hecho de asumir el riesgo con la televisora llegó como una obligación desde la Federación Peruana de Fútbol. El administrador contó que la entidad llevó a este vínculo para la transmisión de sus partidos con la promesa de pago; sin embargo, no lo cumplieron desde el 2023.

“El club firmaba un documento, le pagaban y asumía el riesgo la televisora, como tiene que ser, porque nosotros no somos especialistas en TV, estamos dedicados al fútbol. Lo que termina ocurriendo es que la FPF nos obliga a firmar un contrato con esta nueva empresa. Tiene claro que al día de hoy no nos paga desde 2023”, aseguró.

Por último, agregó: “Somos los únicos a los que no les paga como club a los que no les pagan absolutamente nada. (...) No hemos recibido ningún pago por los derechos de televisión en los últimos dos años”.

Ricardo Bettocchi es administrador de Melgar desde finales de 2019. (Foto: Composición Depor).

Esta no es la primera vez que Bettocchi alza la voz por la falta de pago y el conflicto que se genera con la FPF. En el mes de junio, reveló las exigencias desde la entidad presidida por Agustín Lozano, alegando también que tiene pocas respuestas cuando solicita mayores medidas.

“La FPF nos somete con una declaración jurada, en la que nosotros nos tenemos que alinear al contrato con 1190, pero lo increíble es que tienen la capacidad para obligarnos a firmar ese documento, pues nos obliga a que las cámaras entren al estadio cambiando el reglamento, pero no tiene la capacidad de hacer cumplir las deudas. La FPF se pone más del lado de su socio comercial que de sus propios miembros. Lo que a mí me sorprende que los demás clubes no digan nada”, dijo.

Los fichajes de Melgar

Melgar inició su segunda semana de pretemporada, pensando en lo que será la pretemporada 2026. Bajo la dirección técnica de Juan Reynoso no quieren perder tiempo y van moldeando las ideas para regresar al plano competitivo. Pablo Erustes y Jeriel de Santis son los primeros refuerzos. El primero llegó desde Deportivo Garcilaso y el segundo es parte de una cesión desde Carabobo.

Al respecto, Juan Reynoso le dio la bienvenida y explicó la decisión de incorporar a De Santis.“Son entendibles las dudas, pero lo que nos avala son los hechos, es una contratación particularmente pedida por mi persona. Yo he investigado no solo en Venezuela, sino aquí y he tenido las mejores referencias. Yo sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa. Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia. Sus números este último año han sido muy buenos y de acuerdo a los minutos que ha jugado, el porcentaje de goles es muy alto”, declaró en conferencia de prensa.

Jeriel de Santis es el nuevo refuerzo del FBC Melgar. Foto: FBC Melgar

