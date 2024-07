Este sábado, la Universidad César Vallejo perdió 3-2 ante Alianza Lima en el estadio Mansiche. Y más allá de que se les escapó el resultado en el último minuto y sobre el final - Renzo Garcés marcó la victoria - en Trujillo la lupa está en lo ocurrido a los 75′ fuera del terreno de juego. ¿Qué pasó? El cambio de Paolo Guerrero estaba listo, pero el delantero - ante sorpresa de todos - no quiso ingresar. La situación no cayó nada bien en la interna del club trujillano y el presidente del club, Richard Acuña, mostró su postura.

Desde la transmisión de L1 MAX, informaron que Acuña estuvo molesto por el conflicto entre Paolo y el comando técnico del club. Además, desde ese medio de comunicación, indicar que, para el mandamás de la institución trujillana, la salida del delantero no es negociable (tiene contrato hasta final de temporada).

Al finalizar el partido, Paolo Guerrero fue uno de los primeros en dirigirse hacia los camerinos. Y, desde la transmisión de L1 MAX, indicaron que el delantero nacional no se retiró del estadio Mansiche junto al resto de la delegación ‘poeta’.

Desde RPP señalaron que toda esta situación no es reciente, ya que el jugador habría solicitado, desde el pasado jueves, su desvinculación de la institución norteña. Incluso, habría solicitado no jugar el encuentro de este sábado ante los blanquiazules porque, de sumar minutos en el Torneo Clausura, ya no podría integrar las filas de otro equipo nacional.

¿Qué dijo Guillermo Salas sobre el caso de Paolo Guerrero?

En conferencia de prensa, el DT de César Vallejo habló sobre la situación que involucró a Paolo Guerrero en la banca de suplentes. ‘Chicho’ aclaró que estaba apto para poder jugar sin ningún problema y, para más detalles, lo tratará de manera personal con la dirigencia.

“Puedo entender la molestia de los compañeros que también están esperando. Lo que conversamos prefiero mantenerlo en reserva y tocarlo con la directiva en su presencia. Quiero estar con los jugadores que están 100% comprometidos con la institución”, sostuvo el DT.

¿Qué pasó con Paolo Guerrero?

En el minuto 71 de juego, ‘Chicho’ se le acercó al exjugador del Bayern Múnich para indicarle que debía ingresar al campo; no obstante, el futbolista le comentaba su sentir y, según la transmisión de L1 MAX, le decía que no estaba preparado para ingresar. El director técnico se quedó hablando con él casi un minuto, como buscando convencerlo, pero no tuvo éxito y siguió enfocado en el partido.

En la transmisión, se destacó que Paolo Guerrero no tiene ningún problema físico y que, si estaba en el banco de suplentes, es porque sí estaba apto para jugar. También realizó un calentamiento durante el desarrollo del compromiso. La situación ha llamado la atención de todo el mundo del fútbol. Recordemos que el ‘Depredador’ no juega con la UCV desde abril, cuando su equipo venció por 2-1 a Sporting Cristal.





