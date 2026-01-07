El mercado de pases en el fútbol peruano no se detiene, y uno de los clubes que busca recuperar el protagonismo en la Liga 1 es Sport Huancayo, que apuesta por un viejo conocido para que conduzca a su primer equipo. Se trata del multicampeón Roberto Mosquera, quien ya dirigió al ‘Rojo Matador’ durante las temporadas 2010 y 2011.

A falta de confirmación oficial, a través de las redes oficiales del club, Radio Ovación se encargó de difundir la noticia este miércoles por la tarde. De esta manera, un nuevo estratega nacional competirá en el torneo local, con una gran cantidad de entrenadores extranjeros.

El experimentado entrenador nacional, tomará las riendas del club que ya dirigió durante las temporadas 2010 y 2011, antes de campeonar con Sporting Cristal en 2012.

Roberto Mosquera junto a Irven Ávila, en unas de sus mejores temporadas de su carrera, antes de fichar por Sporting Cristal.

En su última experiencia como profesional, estuvo al mando del club Alianza Universidad, al que llegó sobre la segunda parte del año, con el único objetivo de lograr la permanencia en la Liga 1, hecho que no sucedió.

De hecho, hizo noticia al separar a varios futbolistas en las fechas finales por algunos actos de indisciplina que incluso fueron difundido a través de un programa de espectáculos, demostrando el carácter y la rigidez con la que se conduce.

Mosquera también ha entrenado a clubes del exterior, pues estuvo a cargo de Jorge Wilstermann y Royal Pari durante dos periodos distintos, ambos en Bolivia. En todos fue reconocido por su marcado juego, apostando siempre por el buen trato del balón.

Como futbolista, fue campeón nacional con camiseta de Sporting Cristal en los años 1979 y 1980. Además, también levantó el título peruano con San Agustín en 1986.

Asimismo, como entrenador, fue campeón nacional con los celestes en el 2012 y 2020, y con Deportivo Binacional en 2019.

