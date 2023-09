El último viernes, la Universidad César Vallejo sorprendió con un comunicado en sus redes sociales, donde anunció la separación de Carlos Ascues para el encuentro ante Deportivo Municipal, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Y es que la escuadra ‘Poeta’ señaló que el futbolista nacional llegó tarde al último entrenamiento, motivo por el que Roberto Mosquera, DT del conjunto trujillano, tomó esta decisión. No obstante, horas después del cotejo ante la ‘Franja, en la que triunfaron por 3-0, el estratega nacional se refirió al tema y señaló que el defensor ya entrena con el club. Asimismo, aprovechó para elogiar el presente de Joao Grimaldo y Jesús Castillo, jugadores que dirigió durante su etapa en Sporting Cristal.

“Es difícil comparar cuando son dos rivales diferentes. Yo, con toda honestidad, siento que nos falta bastante. Tengo otra lectura como DT, ya que tenemos unos vacíos atrás y debemos articular mejor. Obviamente que algunos de ustedes no ven esas cosas, pero yo creo que nos falta mucho trabajo, por lo que vamos a mejorar en esas partes”, mencionó en rueda de prensa sobre el cotejo ante el cuadro edil.

En relación a la decisión tomada con Carlos Ascues, Roberto Mosquera reveló que tuvo una charla con el futbolista nacional y se le aplicó una multa económica por su falta. “Yo creo que el comunicado ha sido claro. Carlos (Ascues) no llegó al entrenamiento y obviamente que, desde que hemos llegado nosotros, lo lógico era separarlo del equipo, poniéndolo a disposición de la directiva. Lo hizo así. Después habló conmigo y tuvo una multa económica”, sostuvo.

“Yo decidí que no venga a este partido porque es muy clara mi forma de trabajar. Durante todos estos años he manejado este tipo de situaciones que no deben suceder. Él me explicó sus razones y ya entrena normal con el equipo. Hoy entrenó con el preparador físico. Esperemos que vuelva a la normalidad y volver a tomarlo en cuenta cuando yo lo decida”, añadió.

Los elogios a Joao Grimaldo y Jesús Castillo

Previo a la primera fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, Juan Reynoso, DT de la Selección Peruana, dio a conocer la lista de convocados para el inicio de esta larga travesía camino a la próxima Copa del Mundo. Si bien existían nombres ya conocidos, aparecieron otros nuevos, como los de Joao Grimaldo y Jesús Castillo. Ante ello, Roberto Mosquero se mostró contento por el presente de estos futbolistas y aprovechó para llenarlos de elogios.

“Me alegra mucho lo de Grimaldo, Lora, Castillo y los otros chicos de Sporting Cristal porque colaboramos con su madurez y ahora son una realidad”, aseguró el DT nacional, quien tuvo la oportunidad de dirigirlos durante su etapa en Sporting Cristal.





