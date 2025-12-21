Roberto Mosquera vuelve a ser noticia en el mercado de pases internacional, aunque esta vez por una oportunidad que se desvaneció en el camino. El estratega peruano, que se encuentra en libertad de acción tras su última etapa en la Liga 1, estuvo en la órbita de uno de los clubes más tradicionales de Bolivia: Oriente Petrolero. Sin embargo, lo que parecía un acuerdo inminente terminó por enfriarse debido a un factor que suele ser determinante en las negociaciones de alto nivel: las pretensiones económicas.

La información fue confirmada por el periodista Agustín Suárez, quien reveló que la dirigencia del cuadro ‘refinero’ decidió dar un paso al costado en la contratación del técnico nacional, con quien habían ya venía teniendo conversaciones serias para que pueda ponerse el buzo.

“El entrenador peruano Roberto Mosquera fue descartado por Oriente Petrolero al estar fuera de presupuesto sus pretensiones económicas”, indicó el comunicador. A pesar del respeto que existe por su trayectoria, la realidad financiera del club boliviano no permitió alcanzar las cifras solicitadas por el ex DT de Sporting Cristal.

El interés de Oriente Petrolero por Mosquera no era gratuito. El técnico peruano goza de un cartel impecable en el país altiplánico, donde dejó una huella imborrable gracias a sus exitosos pasos por Jorge Wilstermann y Royal Pari. En el ‘Aviador’, Mosquera hizo historia al llevar al equipo hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores en 2017, eliminando a gigantes como Atlético Mineiro, un hito que hasta hoy se recuerda con admiración en Bolivia.

Tras descartar al peruano, la directiva del equipo de Santa Cruz de la Sierra comenzó a evaluar otras carpetas para tomar el mando del equipo. Entre los nombres que fueron acercados a la institución apareció el del ecuatoriano Segundo Castillo. No obstante, el perfil del ‘Mortero’ no terminó de convencer a la cúpula dirigencial de Oriente Petrolero.

Esta situación deja a Roberto Mosquera en una posición de espera. A sus 69 años, el técnico peruano ha demostrado que su vigencia táctica sigue intacta, pese a los malos resultados que tuvo en su último equipo, Alianza Universidad de Huánuco, que descendió. Pero aún así lo tuvieron en cuenta para volver al fútbol del exterior.

El fútbol boliviano siempre ha sido el “lugar seguro” de Mosquera fuera del Perú. Su capacidad para gestionar planteles en ciudades de altura y su conocimiento del biotipo del jugador boliviano lo convierten en un candidato natural cada vez que un grande de ese país se queda sin técnico.

Sin embargo, la crisis económica que atraviesan varios clubes de la liga boliviana parece ser, de momento, el principal obstáculo para que el estratega pueda concretar su retorno. Por ahora, Mosquera continúa analizando propuestas mientras disfruta de un tiempo fuera de las canchas.

Se sabe que su intención es dirigir en la temporada 2026, ya sea en el plano local o internacional, siempre y cuando se cumplan las condiciones deportivas y económicas que su trayectoria respalda. La ‘Mosca’ no tiene apuro en elegir, a pesar de que ha sido vinculado incluso con un posible regreso a Sporting Cristal, club del cual es hincha, pero que aún es descartado por la permanencia de Autuori.

