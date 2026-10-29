Sporting Cristal consiguió una importante victoria por 3-2 ante Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo, en un encuentro lleno de emociones. Con este resultado, el equipo dirigido por Roberto Mosquera alcanzó los 28 puntos e igualó a Sport Huancayo en lo más alto de la tabla de posiciones, cuando todavía restan tres partidos por disputarse.

Tras el pitazo final, el entrenador de Sporting Cristal analizó el rendimiento de sus dirigidos, destacó la capacidad de reacción del equipo y valoró la importancia de los cambios realizados durante el compromiso. Sin embargo, dejó en claro que todavía no hay nada definido y que deben mantener la concentración para afrontar lo que viene.

“Creo que es un paso importante. Esto no termina acá. Partido duro. Felicito a Alianza porque no se entregó hasta los últimos minutos. Demostramos carácter y buen fútbol no durante los 90 minutos porque Alianza también tiene juego colectivo. No hay exageración, tenemos todavía cosas por delante”, comentó Mosquera.

En esa misma línea, el estratega reconoció que los próximos compromisos tendrán un alto grado de dificultad, aunque aseguró que el plantel está acostumbrado a afrontar este tipo de desafíos por la exigencia que representa defender la camiseta celeste.

“Cuando uno juega en Sporting Cristal desde los 12 años, todo es complicado, así que estamos acostumbrados a lo complicado. De que vamos a llegar preparados, vamos a hacerlo”.

Por otro lado, Mosquera también se refirió a las variantes que realizó durante el partido y consideró que la lectura de los cambios fue importante para encontrar soluciones en el campo y terminar inclinando el resultado a favor de su equipo.

“Lo peor que puedo hacer es crearme virtudes. Cambiamos de sistema, tienen una lectura clara de los cambios que hicimos. Hicimos lo que teníamos que hacer para ganar el partido. No estuvimos dubitativos a la hora de hacer los cambios y refrescar el equipo, creo que eso ayudó muchísimo”.

Roberto Mosquera explicó la derrota ante Cusco FC

El técnico celeste también recordó la reciente caída frente a Cusco FC y cuestionó algunas de las interpretaciones que se hicieron sobre aquel encuentro. Además, explicó cómo las condiciones geográficas de la ciudad influyeron en una de las acciones que terminó en gol de Sporting Cristal.

“Hay una medida equivocada de lo que pasó en Cusco. Ese partido debió quedar 3-2. Me preguntan por qué no cabeceamos y pocos sabemos que una pelota a 3400 metros de altura puede avanzar 25 metros en un segundo. Por eso el gol de Távara no la vio ni el arquero ni nosotros. Ha habido crítica dura y está bien porque eso nos fortalece, corrimos todo, fuimos superado en algún momento. No puedes perder un partido y dejar todo atrás lo pasado. Ya es una puerta cerrada y hay que pensar lo rápido que nos levantamos para esta tarde”.

Finalmente, el entrenador destacó el funcionamiento de su última línea y defendió el trabajo que viene realizando el bloque defensivo, tanto en las acciones de juego como en las pelotas detenidas.

“Creo que la defensa es lo mejor que tenemos. Sin una defensa buena, el mediocampista no arma y los de arriba no terminan. Los goles que nos han hecho no son una cantidad para pensar que la defensa es mala. Creo que defendemos muy bien y en la pelota parada también estamos muy bien”.

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